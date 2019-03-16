Aile boyu otomobilciler

Volkswagen’in efsane modeli Beetle’ı tasarlayan Porsche’yi kuran Ferdinand Porsche’in torunu Karl Piech, dedesi gibi otomotiv dünyasına iz bıraktı. Şimdi sıra Ferdinand Karl Piech’in oğlu Anton’da. Anton, ilk elektrikli prototipini üretti

Türkiye'de kaplumbağa olarak bilinen efsane Volkswagen Beetle modelini tasarlayan ve Alman lüks otomobil markası Porsche'yi kuran Ferdinand Porsche, otomotiv dünyasına iz bırakmış isimlerin başında geliyor. Efsanenin torunu Ferdinand Karl Piech de, dedesini takip etti. Otomotivin son 20 yılına damga vuran isimlerden biri oldu. Makine mühendisliği eğitimi alan Piech, kariyerine 1963'de Porsche'de başladı. Porsche aile konseyi 1972'de aile üyelerinin artık şirketin yöneticileri arasında yer almayacağı kararı alınca Audi'ye geçti. Birçok teknolojik yeniliğe imza attı. 1988'de Audi'nin başkanı oldu. 1993'de Volkswagen AG'nin başına geçti. Volkswagen Grubu'nu global bir otomotiv devi yaptı. Lamborghini, Bugatti, Seat, Skoda ve Audi markaları tek bir çatı altında topladı. 2002'de Volkswagen ve Audi'nin Denetleme Kurulu Üyesi oldu. 2015'de ise emekliye ayrılıp, otomotiv sahnesinden ayrıldı. Ancak şimdi bu ailenin bir başka ferdi daha otomotiv sahnesine çıkıyor. Ferdinand Piech'in oğlu Anton (Toni) Piech, aile şirketi Volkswagen Grubu markalarında çalışmak yerine, farklı bir yöntem izledi. Rea Stark Rajcic ile birlikte Piech Automotive şirketini kurdu. İsviçre-Alman ortaklığı olan şirketin ilk prototipi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Mark Zero adındaki yüzde 100 elektrikli otomobil, büyük ilgi gördü.



DÖRT DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Piech'in 500 km'lik menzile sahip olan elektrikli aracının en dikkat çeken özelliği dört dakika gibi kısa sürede yüzde 80 oranında şarj olması. Bu özellik otomotiv dünyasında büyük ses getirdi. Elektrikli otomobillerin önündeki en büyük engellerden birisi şarj süresi. Bazı markalar hızlı şarj süresini 15 dakikaya kadar düşürmeyi başardı. Ancak Piech, bu süreyi ısınma riski olmadan, yüksek akımları kaldırabilen pil hücreleri kullanarak indirmeyi başardı. Yaklaşık dört dakika konvansiyonel otomobillerin deposunu doldurmak için gereken süreden daha fazla. Ama elektrikli otomobillerin saatlerce süren şarjı ile kıyaslayınca oldukça makul. Otomotiv dünyasındaki "Piech" etkisi devam ediyor. Piech ailesi, bu sefer tükecilerin şarj kabusunu ortadan kaldıracak, elektrikli otomobillerin önünü açacak bir yenilikle karşımızda.



SIFIRDAN 100 KM'YE 3.2 SN'DE ULAŞIYOR

Elektrikli süper coupe otomobilde, önde ve arkada 150 kW'lık iki elektrikli motor bulunuyor. 0-100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimim hızı ise 250 km ile sınırlandırılmış.