3.5 milyon dolarlık oto kapış kapış

Süper spor otomobil markası Pagani, gelmiş geçmiş en pahalı modellerinden birisinin örtüsünü kaldırdı. 3.5 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip modelden sadece 40 adet üretilecek. Otomobile şimdiden büyük talep var

Otomotiv dünyasında yüksek performansa sahip sınırlı sayıda üretilen süper spor otomobillerin ayrı bir yeri var. Bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki bu markalardan biri de Pagani. Horacio Pagan tarafından 1992 yılında İtalya'nın Modena kentinde kurulan Pagani, ilk otomobili 1999 yılında satışa sundu. Firma 27 yıllık tarihi içerisinde Zonda ve Huayra olmak üzere iki model üretti.

Geçen günlerde Pagani, gelmiş geçmiş en pahalı modellerinden birinin örtüsünü kaldırdı. Huayra Roadster BC isimli model, ABD'de 3.5 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip. Pagani, bu modelden 40 adet üreteceğini açıkladı. Firmanın Zonda'dan sonra ürettiği ikinci model olan Huayra, İnka dilinde "Rüzgar Tanrısı" anlamına geliyor.







Roadster tarzını yeniden yorumlayan hiper otomobil, coupe versiyondan daha güçlü bir motorla donatıldı. 6.0 litre AMG V12 motoru, 800 beygir güç ve 1050 Nm tork üretiyor. Bu da BC Coupe modeline göre daha fazla 50 beygir güç ve 50 Nm tork demek. Ayrıca tüm gücünü, 7 ileri Xtrac sıralı ve tek kavramalı şanzımanla arka tekerleklere veriyor. Pagani, tek kavramalı şanzımanın, çift kavramalı versiyonlara göre yüzde 35 daha hafif olduğunu ifade etti. Bir önceki model BC Coupe, 100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyordu. Roadster BC de bu performansı ileriye taşıması bekleniyor.







Lamborghini'den ayrılıp Pagani'yi kurdu

Markanın kurucusu Horacio Pagani, Lamborghini kompozit bölümünden ayrıldıktan sonra önce Pagani Kompozit Araştırma'yı kurdu. Bu dönemde Lamborghini ile ortak projelerde çalışan Pagani, Countach, Diablo ve P140 modellerine katkı verdi. 1980 sonrası kendi modellerini üretmeye başladı. İlk otomobil projesinin adı Horacio C8'di. Daha sonra projenin adı beş kere F1 şampiyonu olan Juan Manuel Fangio'yı onurlandırmak için Fangio olarak değiştirildi. 1991 yılında Modena Desing'i kurdu. 1992 yılında Fangio F1 prototipini tamamladı. 1994 yılında Mercedes-Benz ile V12 motor tasarımı konusunda anlaştı. 1999 yılında ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk otomobili Zonda C12'yi tanıttı.



Ünlü sporcular sırada

Terzi usulü üretim yapan Pagani'nin müşterileri ise dünyaca ünlü sporcular, işinsanları, ünlü film yıldızları. Pagani müşterilerine sadece yüksek performansın yanı sıra ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Sınırlı sayıda üretilen bu otomobillere ne yazık ki herkes ulaşamıyor.