Dünyanın en hızlı pilotları Türkiye’de yarışacak

FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris merkezli olarak Muğla’da organize edilecek. Geçen yılki ralliyi TV ve sosyal medya üzerinden 849 milyon kişi izledi

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonları arasında bulunan WRV Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı için geri sayım başladı. Sekiz yıllık bir aranın ardından geçen yıl düzenlenen FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye rallisi, 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris merkezli olarak Muğla'da organize edilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu özelliğine sahip yarış, izleyenlere dört gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

5 MİLYON İZLEYİCİ

12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabıyla başlayarak üç gün boyunca Marmaris-Datça-Muğla bölgesindeki etaplarla devam edecek olan ralli, bu yıl yine hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek. Bir sezonda beş milyona yakın seyircinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor.

İLK BEŞTE YER ALDI

Youtube'dan 25 milyon ve dünya genelinde 155 televizyon kanalından 849 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın Türkiye ayağı geçtiğimiz yıl global medya değerlendirmesi raporlarına göre 14 ülke arasında ilk beş içerisinde yer almış, karşılama, konaklama, gastronomi ve ağırlama konularını kapsayan değerlendirmede üçüncü sırayı alarak Türk misafirperverliği ve kültürünü dünyaya en iyi şekilde göstermişti. Ayrıca organizasyon Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu raporuna göre; Çevre İçin Eylem Programı kapsamında ilk senesinde üç üzerinden iki yıldız almıştı. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla Spor Toto, Avis, Tursab, Go İpragaz, Turk Telekom, Pilotcar, Turk Yatch, PowerApp, Socar, Anex Tour, Faselis, Autoclub ve Ahu Hospital sponsorluğunda, düzenlenen rallinin bu yıl eklenen iki yeni etapla daha da çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.



PORSCHE 911 GT3'ÜN 20'NCİ YILINI KUTLUYOR

Porsche, gündelik kullanım için safkan bir spor otomobil arayanların tercih ettiği 911 GT3 modelinin 20'nci yaşını kutluyor. Bugüne kadar üretilen GT3 modellerinin yüzde 80'i yarış pistlerinde boy gösteriyor. İlk olarak 1999'un mart ayında Cenevre Motor Fuarı'nda tanıtılan Porsche 911 GT3, spor otomobil sürücüleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Dünya Ralli Şampiyonu Walter Röhrl, yarış mühendisi Roland Kussmaul ve Weissach'lı Porsche Motorsport uzmanları tarafından geliştirilen Porsche 911 GT3, yarış pistinde sergilediği çevikliği yola taşıyordu. Spor otomobil, doğal emişli motoru, manuel şanzımanı ve arkadan çekişli sürüşüyle saflık arayan sürücüler arasında en popüler Porsche 911 modeli olmaya devam ediyor.