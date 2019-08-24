UFUK SANDIK

Dünyada elektrikli scooter pazarının 21 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması, otomotiv firmalarının da dikkatini çekti. BMW ve Volkswagen’in ardından Audi de elektrikli scooter üretti

Elektrikli scooter, otomotiv dünyasında moda oldu. BMW ve Volkswagen'in ardından Audi de elektrikli scooter üretmeye başladı. Elektrikli scooter ile kaykayı bir araya getiren e-tron scooter'ı tasarlayan marka bu adımıyla geleceğin şehirlerinde elektrikli ulaşım çözümleri ile ilgili öngörüsünü ortaya koyuyor. Sadece 20 kilo ağırlığındaki Audi e-tron scooter, kolayca katlanarak, otomobilde, trende veya otobüste taşınabiliyor. Aynı zamanda tekerlekli bavul gibi de çekilebiliyor. Kaykayın dinamikliğini scooter'ın dengesi ile buluşturan e-scooter'da, dönüşler kullanıcıların vücudunun ağırlığını dönmek istediği yöne çevirmesiyle gerçekleşiyor. Audi e-scooter'da batarya ve elektronik sistem gidonda yer alıyor. Gazı ve freni de yine gidonda bulunuyor. Önde LED farlar yer alırken, arkasında fren lambası bulunuyor. Aracın bluetooth bağlantısı da hırsızlığa karşı önlem olmanın yanında, sürüş profili oluşturmaya yarıyor. Tam şarj ile 20 kilometre menzili olan ve saatte 20 kilometre hıza çıkabilen Audi e-scooter, 2020 yılında seri olarak üretilmeye başlanacak.

ANAHTARA GEREK YOK

Volkswagen, Streetmate ve Cityskater adı verdiği iki elektrikli scooter konseptini 2019 Mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Streetmate scooter'ın menzili 34 kilometre. Maksimum hızı ise 45 km/s. 15 dakikada şarj olabilen bir Streetmate, aynı zamanda rejenaratif sisteme de sahip. Yani frenlemelerden ortaya çıkan enerji, bataryayı şarj edebiliyor. 65 kg ağırlındaki scooter'ı çalıştırmak için anahtara gerek yok. Streetmate akıllı telefon uygulaması ile çalıştırılıyor. Volkswagen'in diğer scooter modeli Cityskater ise Streetmate göre daha alt bir model. Maksimum hızı 19 km/s olan Cityskater'ın menzili 14.5 km. Ağırlığı ise 15 kg. BMW'nin geliştirdiği elektrikli scooter Motorrad X2City, halihazırda satılan bir model. 2 bin 400 euro'luk fiyat etiketine sahip Motorrad X2City'nin menzili 25-35 km. Maksimum hızı 25 km/s olan scooter, 2.5 saatte şarj edilebiliyor. Diğer scooter modellerine göre biraz daha ağır, tam 20 kg.

DÜNYADA BÜYÜK TALEP VAR

Geçen yıl 21.1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan global elektrikli scooter pazarı, otomotiv firmalarının da bu pazara girmesine neden oldu. Scooter pazarının 2025 yılına kadar 38 milyar dolarlık büyümeye ulaşması bekleniyor. Bu arada 2018'de yaklaşık 44 milyon adet elektrikli scooter satıldı. 2019 sonunda bu rakamın 47 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.