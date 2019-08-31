Hindistan’da siyah renkli oto satılmıyor

Otomobilde popüler renk beyaz. Siyah renk ise dünyada en popüler ikinci renk. Gri renk ise üçüncü sırada bulunuyor. Seat ile Axalta Coating Systems'in binlerce müşteri ile yaptığı araştırmaya göre, araç sahiplerinin yüzde 39'u üst üste yedi yıldır beyaz rengi tercih ediyor. Ancak beyaz rengin hakimiyeti bölgeden bölgeye göre değişiyor. Çin'de satılan her 10 aracın altısı beyazken Avrupa ve ABD'de bu oran yüzde 25'e iniyor.

Araştırma sonuçlarına göre ülkelerin renk tercihini coğrafi bölge, iklim vb. koşullar belirliyor. Seat ile Axalta Coating Systems'in dünyanın dört bir tarafında binlerce müşteri ile yaptığı araştırmaya göre, batıl inançların da renk tercihinde etkisi var. Örneğin Japonya'daki tüm otomobillerin yüzde 22'si siyahken, Türkmenistan'da kötü şans getirdiğine inanıldığı için siyah renkli otomobil satılmıyor. Hindistan'da da siyah renkli bir araca neredeyse hiç rastlanılmıyor. Bunun nedeni insanların ısının siyah renk tarafından daha çok emildiğini düşünüyor olması...

Axalta'nın verilerine göre, gri renk dünya çapında müşterilerin yüzde 11'i tarafından tercih ediliyor. Gümüş, özellikle yüzde 30'luk bir paya sahip olduğu Hindistan'da son derece popülerken, Çinli müşterilerinin yalnızca yüzde 6'sının bu renkte bir otomobili bulunuyor.

Listenin alt sıralarında her bir bölgeye özgü özellikler daha da belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, Avrupa ve ABD'de mavi renk yüzde 10'luk bir pay ile önemli bir konuma sahipken, bu renge Çin'de neredeyse hiçbir yerde rastlamak mümkün değil. Akdeniz ülkeleri ise daha parlak renkleri tercih ediyor.



GAZ VE FREN PEDALINI KARIŞTIRANLARA ÇARE

ABD ve Japonya'da otomatik şanzımanlı araçlarda pedalların karıştırılmasıyla yaşanan kazalarda artış gözleniyor. Özellikle yaşlı sürücülerin karıştığı kazaları önlemek için adımlar atılmaya başlandı.

Yerel polis kaynaklarına göre sadece Japonya'da ocak-haziran dönemi arasında yaşanan 149 kazanın yüzde 10'undan daha fazlasının gaz pedalına yanlışlıkla basarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Üreticiler bu tür pedal kazalarını önlemek adına bazı özellikler sunuyor. Buna göre gaz pedalına basıldığında aracın gideceği yönde bir duvar ya da araç gibi bir engel tespit edilirse araç hareket etmiyor. Toyota ise bunu bir adım daha ileriye taşıyarak yayaları da tespit edecek bir sistem geliştirdi. Bu sistemin yıl sonuna kadar araçlara entegre edilmesi planlanıyor.



TÜRKİYE'DE TERCİH BEYAZ

Türkiye'nin rakamlarına göre ise son beş yılda satılan Seat otomobillerde yüzde 58 oranla en çok tercih edilen renk beyaz oldu. Beyaz rengi yüzde 19 oranla kırmızı ve yüzde 11 oranla gri takip ediyor.