Hem fiyat hem hız rekorunu kırdı

Dünyanın en hızlı ve özel otomobillerini üreten Bugatti, geçtiğimiz günlerde iki sürprize imza attı. Marka kuruluşunun 110. yılına özel ürettiği yepyeni bir otomobili Centodieci'yi tanıttı. İtalyanca 110 anlamına gelen Centodieci modelinin satış fiyatı, vergiler hariç 8 milyon euro'dan başlıyor. Sınırlı sayıda sadece 10 adet üretilecek Centodieci'lerin tamamının satıldığı belirtiliyor. Bu özel otomobiller 2020 yılından itibaren müşterilere teslim edilecek. Centodieci'de 1600 beygir gücünde 8 litrelik W16 motor bulunuyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.4 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise 380 km/s. Markanın ikinci sürprizi ise Chiron modeliyle tarihi bir rekora imza atması oldu. Chiron'un üretim öncesi versiyonu 490.48 km/s hıza ulaşarak, 490 km/s'lik hız bariyerini geçti. Bugatti böylece bu hız bariyerini aşan ilk hiper spor otomobili unvanını kazandı. Rekor, Almanya Teknik Denetim Kurumu tarafından da resmi olarak tescillendi. Standart Chiron'a göre farklıkların bulunduğu otomobilde bazı değişikler yapıldı. Zor rekor için otomobilin arkası 25 cm uzatıldı. Aracın aerodinamik özellikleri artırıldı. İtalyan Ettore Bugatti tarafından 1909 yılında kurulan Bugatti, Fransa Mulhouse'daki fabrikasında dönemin en hızlı ve prestijli otomobillerini üretti. 2. Dünya Savaşı ile birlikte maddi sorunlar yaşamaya başlayan Ettore Bugatti, iflas bayrağını çekti. 1998 yılında Alman Volkswagen Grubu'nun satın aldığı Bugatti, böylece yeni bir başlangıç yaptı.





TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA ARAÇLARIN YÜZDE 90 ELEKTRİKLİ OLACAK

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları sürürken, ana sponsor Toyota, olimpiyatlar için yeni mobilite çözümleri hazırlıyor. Marka, özel olarak geliştirdiği ve yüzde 100 elektrikli araçlar da dahil olmak üzere birçok farklı mobilite aracını kullanıma sunacak. Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için toplamda 3 bin 700 mobilite ürünü ve aracı tedarik edecek. Olimpiyatlarda kullanılacak resmi araç filosunun yaklaşık yüzde 90'ı ise elektrik motoruna sahip araçlar olacak. Resmi araç filosunun yanı sıra Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakıt hücreli toplu taşıma otobüsü Sora ile tekerlekli sandalyesi olan yolcular da dahil olmak üzere yolcuların ulaşımını sağlayacak.