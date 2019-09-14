Geleceğin otomobilleri yola çıktı

Otomotiv dünyasının en büyük şovu Frankfurt Otomobil Fuarı’nda geleceğin otomobilleri vitrine çıktı. Markaların gelecek vizyonunu ortaya koyan konseptler büyük ilgi gördü

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Otomotiv dünyasındaki yeniliklerin sergilendiği fuarda, her zaman olduğu gibi konsept otomobiller büyük ilgi gördü. Ayağımızın tozuyla döndüğümüz Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan en çok beğendiğimiz birkaç konsepti yani geleceğin otomobillerini sizin için araştırdık.

LÜKS KONSEPT

Mercedes-Benz, fuarda tamamen elektrikli Vision EQS ile yakın geleceğin lüks otomobil anlayışını sergiledi. Vision EQS, Mercedes-Benz'in EQ modellerinin yenilikçi lüks/progressive luxury tasarım felsefesini yeni bir boyuta taşıyor. Dış yüzeyindeki kesintisiz ışık kemeri, aracın dış tasarımının yeni bir şekilde yapılandırılmasını sağlıyor. Gümüş renkli araç gövdesi üzerinde çarpıcı EQ ön ızgarasından arkaya yüzen siyah panel, cam manzara izlenimi yaratıyor. EQS modelinin iki yıl içinde yollara çıkması bekleniyor.

ARAZİ KONSEPTİ

Audi'nin fuarda en çok dikkat çeken modeli ise elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI'ın (Audi Intelligence) off road yaklaşımı olan AI:Trail oldu. Ailenin Aicon, AI:ME, AI:RACE'den sonra dördüncü üyesi AI:Trail, bu zamana kadar off-road kullanımı için geliştirilen az sayıdaki konsept elektrikli otomobilden biri oldu. Dört tekerleğinde, dört elektrik motoru bulunan AI:Trail, dördüncü seviyede otonom sürüş sunuyor. Dört kişinin rahatça oturabileceği AI:Trail, bir helikopter kabinini anımsatan kabini ve cam tavanı ile sürücüye ve yolculara üst düzey görüş imkanı sağlayarak, arazinin tadını daha da çıkarmalarına yardımcı oluyor. Arazi ve yol şartlarında lityum iyon pilleri 400 ila 500 kilometre menzil sağlıyor. Çok zorlu arazi şartlarında da bu menzil 250 kilometreye inebiliyor. Yerden 34 santimetre yüksekliğindeki konsept otomobil bu sayede yarım metrelik sulardan rahatlıkla geçebiliyor.

EN ŞIK KONSEPT

CUPRA markasının yeni coupe SUV konseptli otomobili Tavascan da fuarda büyük ilgi gördü. Tamamen elektrikli olan Tavascan, biri ön aksta, diğeri arka aksta olmak üzere iki elektrik motoruna sahip. Toplam 306 bg güçteki konsept otomobil, 0'dan 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor. Dört kapılı bir hibrit aracın silüetini, SUV'un güçlü varlığı ve sportif coupe şıklığıyla bir araya getiren CUPRA Tavascan, yüzde 100 elektrikli güç aktarım sistemi kullanan ilk CUPRA yol otomobili olacak.