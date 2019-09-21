116 yıllık icat 1 milyon hayat kurtardı

Teknolojik güvenlik sistemleri kazaları olmadan önlüyor. Ancak kaza kaçınılmaz ise 116 yıllık icat emniyet kemeri devreye giriyor. Emniyet kemeri bugüne kadar 1 milyon insanın hayatını kurtardı

Günümüzde otomobiller düne göre daha güvenli. Bugün otomobillerde kullanılan gelişmiş teknolojiler kazaları önlüyor. Sürücü ve yolcuların emniyetle yolculuk yapmasını sağlıyor. Kamera, radar ve sensör gibi gelişmiş cihazlarla entegre şeklinde çalışan yeni nesil güvenlik sistemleri şunları yapıyor:

- Sürücü öndeki araca fazla yaklaşmışsa uyarıyor. Eğer sürücü tepki vermezse, çarpışma olmadan otomatik olarak fren yapıyor.

- Sürücünün sürüş stilini algılayan sistem, sürüş bilgilerini sürekli denetliyor ve direksiyon hareketlerinin zayıflaması halinde görsel ve işitsel olarak uyarı yapıyor.

- Şerit takip uyarı sistemi ise aracın şeridin dışına çıktığını anlıyor. Direksiyonu otomatik olarak çevirip otomobili kendi şeridi içinde tutuyor.

Bütün bu yeni teknolojilere rağmen kaza kaçınılmaz ise devreye emniyet kemeri ve hava yastıkları giriyor. 1900'lü yılların başlarında icad edilen emniyet kemeri, trafik kazalarında en çok hayat kurtaran güvenlik donanımı olarak dikkat çekiyor.



1903'DE İCAT EDİLDİ

Emniyet kemeri fikri Fransız mucit Gustave Liebau'ya ait. Ancak başlarda başarılı prototiplere rağmen, yüksek maliyet gibi gerekçelerle otomotiv firmaları tarafından ilgi görmedi. İlk emniyet kemeri 1930'lu yıllarda ABD'de doktorlar tarafından kullanılmaya başlandı. 1956 yılında ise Kaliforniya'da zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine bazı otomotiv firmaları aksesuvar listelerine emniyet kemerini ekledi. İki noktalı çapraz emniyet kemerini aksesuvar olarak piyasaya süren ilk marka Volvo oldu. Onu Chrysler ve Ford izledi.

Bugün kullandığımız üç noktalı emniyet kemerini ise Volvo mühendisi Nils Bohlin geliştirdi. Ardından buluşun patentini alan Volvo, hayat kurtaran bu yeniliği ücretsiz olarak tüm otomotiv sektörünün kullanımına açtı. 1960'lı yıllarda emniyet kemeri standartları belirlendi ve otomotiv firmaları tarafından üretilmeye başlandı.

Yapılan araştırmalara göre emniyet kemeri bugüne kadar 1 milyon hayat kurtardı. Ancak buna rağmen birçok sürücü emniyet kemerini hâlâ kullanmıyor. 2017'de yayımlanan bir güvenlik raporu, trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 50'sinin eğer emniyet kemeri kullanmış olsalardı hayatta kalabileceklerini ortaya koydu.



TÜRKİYE'DE 30 YIL GEÇ KABUL EDİLDİ

Türkiye'de emniyet kemeri kullanımı dünyadan 30 yıl sonra zorunlu hale geldi. 1992'deki yasayla sürücü ve öndeki yolcuların emniyet takması zorunlu oldu.

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İki yılda yedi şampiyonluk gören efsane



1900'lü yılların başlarında otomobil firmaları için yarış pistleri adeta tanıtım yaptıkları bir sahneydi. Geliştirdikleri yarış otomobilleriyle gövde gösterisi yapıp daha fazla otomobil satışını hedefliyorlardı. Alfa Romeo da bu firmaların başında geliyordu.

İtalyan marka, kuruluşunun ilk yılından itibaren yarış otomobilleri de geliştirmeye ve üretmeye başlayarak motor sporları tarihine de pek çok model kazandırdı. Bu otomobillerinin en dikkat çekici örneklerinden biri olan 33 TT 12, unutulmaz başarılar kazandı. Efsanevi model, ünlü yarış pisti Monza'da 1974 yılında koşulan 1000 km yarışındaki 1, 2 ve 3.'lüklerden 1975 Dünya Spor Otomobil Şampiyonluğu ve Targa Florio zaferine kadar, sekiz dünya şampiyonluğu unvan yarışından toplam yedisini kazanarak bu alandaki üstünlüğünü kanıtlayan bir fenomen oldu.