Dünyanın en talihsız otomobili küllerinden doğdu

Seri üretim öncesindeki test sürüşlerinde iki defa trafik kazası geçiren, ardından nakliye edilmek üzere beklediği deponun bombardımanda yıkılmasıyla tarihe karışan Bentley Corniche, 80 yıl sonra küllerinden doğdu

1939 yılında henüz yol testinde kaza geçirdikten sonra tarihe karışan Bentley'in Corniche modeli küllerinden doğdu. Efsanevi model, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ve fuarlarda sergilenmek üzere Bentley'nin miras filosuna katıldı. 80 yıl sonra yeniden üretilen Corniche'nin hikayesi oldukça ilginç. 1930'lu yılların sonunda, Yunan yarışçı Andre Embiricos bir spor Bentley otomobili siparişi verdi. Georges Paulin tarafından tasarlanan otomobil, Fransız gövde imalatçısı Pourtout tarafından üretildi. Bentley yönetimi özel sipariş bu otomobili çok beğendi. Bunun üzerine piyasaya sürmeye hazırlandıkları yeni MkV sedanın, yüksek performanslı bir versiyonu olarak üretilmesine karar verildi. Otomobilin üretimi Mayıs 1939'da tamamlandı. İngiltere'deki Brooklands yarış pistinde test sürüşleri yapıldı. Bu esnada, standart MkV'ye göre önemli bir gelişim kaydedilerek 160 km/sn çok üzerinde hızlara ulaşıldı. Otomobile aerodinamik bir form verme konsepti dönemin seri üretim otomobillerinde yeni yeni uygulanmaya başlamıştı. Bu haliyle, Corniche'in hatları çağının çok ilerisindeydi. Brooklands'den sonra, Corniche yol testleri için Fransa'ya gönderildi. Ancak Temmuz 1939'da bir otobüsle çarpışarak hasar gördü.

YOLA ÇIKAMADAN TARİHE KARIŞTI

Onarım çalışmaları tamamlandığı 8 Ağustos tarihinde, otomobil bir Bentley test sürücüsü tarafından alınıp doğrudan Chateauroux'da testlerin yapılacağı Bentley deposuna götürüldü. Bentley'nin merkezine yaklaşılırken Corniche'in önüne aniden bir otomobil çıktı. Bentley test sürücüsü direksiyonu kırıp bir ağaca çarpmak zorunda kaldı. Otomobil devrildi ve büyük bir hasar meydana geldi. Corniche o yılın sonuna doğru Earls Court ve Paris otomobil fuarlarında sergilenecekti. Bu yüzden, kaybedilecek hiç zaman yoktu. Bunun için gövde şasiden ayrıldı. İki farklı tamirhanede hasar çalışmaları hızla tamamlandı. Onarım için gönderilen şasi bir şekilde Derby'deki Bentley fabrikasına ulaştı. Ancak gövde aksamı 1939'un sonuna doğru Dieppe'ye yönelik bombardımanda tahrip oldu. Talihsizliklerin peşini bırakmadığı Corniche, yola çıkamadan tarihe karıştı.





V Weekend Motoring başlıyor

Intercity İstanbul Park'ın düzenlediği V Weekend Motoring'in ikincisi 27-28-29 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl V Weekend Motoring, klasik otomobillerden birbirinden ilginç ve heyecanlı şovlara kadar pek çok eğlenceli etkinlikler içerecek. 72 otomobil ve motosiklet markasının yer alacağı festivalde birçok aksesuar ve modifiye ekipmanları firması da ürünlerini sergileyip satıyor olacak. Marka standlarında en yeni modelleri yakından görebilmenin ötesinde onlarla deneme sürüşü de yapabilecek olan ziyaretçilerin aileleri için özel çocuk alanları ile sokak lezzetleri de olacak. Pendik Metro istasyonundan ücretsiz ulaşım imkanı ve İETT'nin düzenli seferlerinin olacağı V Weekend Motoring Festivali'ne girişler de ücretsiz olacak. Tüm aileyi eğlendirecek şovların başındaysa, 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ve emeğiyle Akhisar'da kurulan Türkiye Sirki geliyor. 13 yıldır kapalı gişe gösteriler yapan Türkiye Sirki, bugüne kadar 10 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye'nin ilk hayvansız sirki, 3 gün boyunca günde üç gösteriyle festival ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.