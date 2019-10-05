Tesla ile Porsche arasında voltaj yükseldi

Porsche’nin ilk yüzde 100 elektrikli modeli Taycan büyük ses getirirken, dünyada ‘Porsche mi, Tesla mı?’ polemiğine yol açtı. Özellikle sosyal medyada Tesla’cılar ve Porsche’ciler arasında voltaj yükseldi

Otomotiv dünyasında bugünlerde önemli bir tartışma yaşanıyor. Tartışma Porsche'nin ilk yüzde 100 elektrikli modeli Taycan'ı sergilediği Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı. Alman marka için önemli bir dönüşümün simgesi olan Taycan Turbo ve Turbo S modelleri fuarda büyük ses getirirken, dünyada 'Porsche mi Tesla mı?' polemiğine yol açtı.

Ancak bu polemiğin ateşini yakanlar, otomobillerine gönülden bağlı Tesla'cılar oldu. Sosyal medyada Tesla ile Taycan'ın hızlanma, şarj süresi ve menzil gibi özellikleri karşılaştırılmaya başlandı. Ancak polemiğin odak noktası Taycan'ın fiyatının Tesla'yı katlamasıydı.







FİYATTA UÇURUM VAR

Gerçekten de fiyatları karşılaştırdığımız zaman Taycan ile Tesla Model S arasında uçurum olduğu görülüyor. Tesla Model S 99 bin 990 dolara satılırken, Taycan Turbo 150 bin 900 dolarlık satış etiketine sahip.

Porsche Taycan Turbo S modeli kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 beygir), Taycan Turbo ise 500 kW (680 beygir) güç sağlıyor.

Taycan Turbo 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede, Turbo S modeli 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşıyor. Tesla Model S'in 0'dan 100 km/s hızlanması 2.4 saniye.

Taycan Turbo'nun menzili 450 km, Turbo S modelinin menzili ise 412 km. Tesla Model S'in menzili 600 km'yi buluyor.

Taycan, elektrikli otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400 volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan ilk tamamen elektrikli spor otomobil. Bu özellik sayesinde, 100 kilometreye kadar bir menzil için batarya 5 dakikada yeniden şarj edilebiliyor. Taycan'ın bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması için hesaplanan süre yaklaşık 22.5 dakika.

2019 başında ön sipariş toplamaya başlayan Porsche Taycan, bugüne kadar 30 bin adet sipariş aldı. İlk kez elektrikli bir otomobil üreten Porsche için bu önemli bir başarı. Ancak 'Porsche mi, Tesla mı?' polemiği daha çok su kaldırır. Görünen o ki Tesla'cılar ile Porsche tutkunları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Sonuçta 'Porsche mi, Tesla mı?' sorusunun yanıtını tüketiciler verecek. Bu arada meraklılarına duyurulur, Porsche Taycan 2020 sonunda Türkiye'de satışa sunulacak.

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JAPON EFSANESİ 10 MİLYON SATTI



Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota, Jeep BJ ismine sahip olan Toyota Land Cruiser'ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.







Land Cruiser'ın tam ölçekli ihracatı ise, ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından dört yıl sonra 1955'te '20 serisi' ile başladı. O günden bu yana Toyota sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

Land Cruiser bu sayede dünya çapında büyük bir beğeni ve takdir topladı. Bu efsanevi model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan, günümüze gelindiğinde 170 ülkede, yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip, fenomen bir model haline dönüştü.