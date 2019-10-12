Süt şişesinden otomobil üretti

Otomotiv firmaları otomobillerde daha fazla geri dönüştürülmüş parça kullanmaya başladılar. Son olarak Fransız Peugeot, bir konsept modelindeki benzin deposunu süt ve sıvı sabun şişesi gibi beyaz plastikten üretti

Otomotiv sanayinde plastik kullanımı giderek artıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi plastik hammaddelerin daha ucuz olması. İkincisi ise plastik parçaların otomobili hafifletmesi. Ağırlığı azalan otomobilin yakıt tüketimi de düşüyor. Böylece çevreyi daha az kirletiyor. Ancak diğer taraftan plastik atıklar da dünyayı kirletiyor. Bugün Pasifik Okyanusu'nun ortasında, 3.4 milyon kilometre genişliğinde yüzen bir atık yığını var. 7 milyon ton ağırlığındaki yüzen plastik atığa 'Yedinci Kıta' deniyor ve bu durum da denizdeki yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor. O yüzden otomotiv firmaları bu soruna çare bulabilmek için otomobillerinde daha fazla dönüştürülmüş plastik kullanıyor. Dönüştürülmüş plastikler, koltuklarda, kapı kollarında, düğmelerde, kapı içleri ve yalıtım malzemelerinde kullanılıyor. Fransız Peugeot da geliştirdiği bir konsept otomobilde kullandığı dönüştürülmüş malzemelerle öne çıkıyor. Boxer 4x4 Concept'in benzin deposu yüzde 85 plastik, yüzde 10 süt şişesi ve yüzde 5 sabun şişesi gibi beyaz plastik malzemelerden imal edildi. 50 kg geri dönüştürülmüş plastik, standart plastiğe oranla karbondioksit emisyonunu 75 kg azaltıyor.

OKYANUSTAN PLASTİK TOPLUYOR

Zemin kaplamasını ise bir start-up olan Sasminimum, kendilerine ait 'Le Pave' projesinden transfer ederek hayata geçirdi. Ürün yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Ayrıca yüzde 100 yeniden dönüştürülebiliyor. 2017 yılında dört genç mimar tarafından yaratılan start-up normalde geri dönüştürülemeyerek doğrudan çöpe giden, doğadan ve okyanus kıyılarından toplanan plastikleri dönüştürüyor. Peugeot Boxer 4x4 Concept, kullanılan malzemelerin dışında da çevreci özelliklere sahip. Otomobilde 165 beygir güç, 370 Nm tork üreten BlueHDi 1.6 motor bulunuyor. Ayrıca FAP ve SCR adı verilen sistemlerle egzozdan gelen azot oksit gazlarını arındırıyor.



Aston Martin'in ilk SUV'u yollara çıkıyor

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, yollara çıkmak için gün sayıyor. Spor bir otomobilin performansını, güçlü bir SUV'un konforu ile birleştiren DBX, kendi segmentine iddialı bir giriş yapacak. 4.0 litrelik V8 motora sahip olan DBX, 550 bg ve 700 Nm değerleriyle bugüne kadar üretilmiş en yüksek performansa sahip 8 silindirli motor unvanını alacak. Yeni DBX, dünyanın en zorlu etaplarına sahip Welsh Rally sahnesinde testlerden geçiyor. Bu, DBX'in hem arazi hem de asfalt deneyimlerini en iyi şekilde yansıtması adına önemli bir süreç. Bunun yanında asfalt performansı da Nürburgring'de test ediliyor.