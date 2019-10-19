Bir tuşla otomobil ayağınıza geliyor

Tesla’nın yeni uygulaması Smart Summon (Akıllı Çağırma) kısa sürede büyük ilgi gördü. Milyonlarca araç sahibi sistemin çalışıp çalışmadığını test etti. Çektikleri videoları sosyal medyada yayınladı

Dünyaca ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, artık ürettiği otomobil modelleriyle değil, sürücülerin hayatını kolaylaştıran yazılımlarıyla konuşulmaya başlandı. Daha önce araçlarda tek başlarına bırakılan evcil hayvanların sıcaktan olumsuz etkilenmesini önlemek için araçlara "Köpek Modu" isminde bir özellik ekleyen Tesla, geçtiğimiz günlerde Smart Summon (Akıllı Çağırma) adlı yeni bir özellik içeren büyük bir yazılım güncellemesi yaptı. Akıllı Çağırma sistemi sürücünün otomobilini otoparktan bulunduğu yere gelmesini sağlıyor. Bunun için araç sahibinin telefonundaki "Bana Gel" sekmesine dokunması yeterli oluyor. Ancak araç sahibi ile otomobil arasında en fazla 60 metre mesafe olması gerekiyor. Ayrıca otomobilin hareketini sürdürmesi için araç sahibinin parmağını sürekli telefondaki uygulama düğmesinin üzerinde tutması lazım. Aksi taktirde otomobil duruyor. Sistem aracı güvenlik nedeniyle yaklaşık 10 km hızla hareket etmesini sağlıyor.







BİR MİLYON KEZ KULLANILDI

Tesla'nın eylül sonunda gerçekleştirdiği yazılım güncellemesiyle gelen Akıllı Çağırma sistemi kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle Amerika'daki Tesla kullanıcıları sistemi hemen kullanmaya ve çektikleri videoları sosyal medyada yayımlamaya başladılar. Geçen hafta Elon Musk, müşterilerinin Akıllı Çağırma uygulamasını 550 bin defa kullandığını tweet mesajıyla açıkladı. Muhtemelen bu sayı bugüne kadar bir milyonun üzerine çıkmıştır.

Peki sistem ne kadar güvenli. Şu ana kadar bir iki küçük kaza dışında rapor edilmiş bir yaralanma yaşanmadı. Ancak Tesla, müşterilerine Akıllı Çağırma uygulamasını trafiğe kapalı yollarda ve aracı görerek kullanmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca uygulamanın çok özel durumlarda kullanılması amaçlandığı ve oluşabilecek bir hatada sorumluluğun araç sahibinde olduğu vurgulanıyor.

Tabii şu anda Akıllı Çağırma sisteminin ilk sürümü kullanılıyor. Tesla, araç sahipleri tarafından çok beğenilen bu sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Amaç, Akıllı Çağırma sisteminin daha uzun mesafelerde, araç sahibinin gözetimi olmadan çalışabilmesini sağlamak.

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Can dostu teknoloji



Tesla'nın en dikkat çeken teknolojilerinden biri olan 'köpek modu', otomobilin içinde tek başına bırakılan evcil hayvanların, sahiplerini beklerken sıcaktan zarar görme riskini ortadan kaldırıyor.

Ayrıca otomobilin orta ekranında kabin sıcaklığı ve ayrıca "Sahibim kısa süre içerisinde dönecek endişe etme" şeklinde bir mesaj yer alıyor. Böylece otomobilin içindeki evcil hayvanları görerek endişe eden insanlar onların güvende olduklarını görüp müdahale etmiyorlar.

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Olimpiyat sporcularına otonom sürüş



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımı otonom olarak sağlanacak. Japon otomotiv devi Toyota tarafından geliştirilen ve e-Palette adı verilen araç, bir güvenlik personeli dahil 20 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 20 km/s'lik maksimum hıza sahip elektrikli araç, dördüncü kademe otonom sürüş standardını karşılıyor.

Otonom sürüş esnasında daha güvenli etkileşim sağlaması için e-Palette aynı zamanda harici bir insan- makine arayüzü ile de donatıldı ve bu sayede yaya trafiği de dahil etrafında olup bitenlerden haberdar olabiliyor. Otonom sürüş sistemi de aralıksız olarak etrafı uygun hızda 360 derece tarayarak araç için uygun sürüş şartlarını belirliyor.