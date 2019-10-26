20 Japon mühendis Amerika’da ne yaptı?

Japon lüks otomobil markası Lexus projesi 1983 yılında başladı. Yönetim kurulu dışında çok az kişi projeden haberdardı. Proje kapsamında 20 Japon mühendis lüks yaşam tarzını ve müşteri beklentilerini araştırmak için Kaliforniya’ya gitti

Otomotiv tarihinde söz sahibi markaların birçoğunun yaşı 100'ün üzerinde. Ancak yaşı daha genç markalar da var. Bugün 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Lexus gibi... 1989 yılında kurulan Lexus'un dünya lüks otomobil pazarında nasıl marka haline geldiğinin hikayesi ilginç.

Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile dünyada yeni otomobil firmalarının da bu hikayeden alacağı dersler var.

Lexus, henüz kurulmadan çok önce kapsamlı ama gizli bir projeyle yola çıktı. 1983 yılında Proje F koduyla bir çalışma başlatıldı. Bu projeyi yönetim kurulu dışında çok az kişi biliyordu. Aslında bu çalışma, altı yıl sonra çıkacak ilk model LS 400'ün tohumlarının atılmasıydı. Proje F'deki F harfinin, daha sonradan 'flagship' yani amiral gemisi olduğu öğrenildi.







Proje kapsamında Lexus 1985 yılında 20 Japon mühendisi lüks yaşam tarzını ve müşteri beklentilerini anlayabilmek için Kaliforniya'ya gönderdi.

Projede 1400 mühendis çalıştı. Otomobil satışa sunulmadan önce 450 prototip üretildi. Toplamda, Japonya, ABD ve Avrupa başta olmak üzere 4.3 milyon kilometre test yapıldı.

Markanın ilk modeli sedan LS 400, 1989 yılında ABD'de satışa sunuldu. Daha ilk yılında yaklaşık 3 bin adetlik satışa ulaştı. 1990'lı yılların sonunda ise Amerika'da bilinen bir marka haline geldi. ABD'den bir yıl sonra Avrupa'da yollara çıktı. Türkiye'de 2016 yılında satışa sunulan Lexus, bugün 90 ülkede bulunuyor.



Amerikalılar çocuklarına Lexus ismini koydu

Lexus, ABD'de satışa sunulduktan kısa bir süre sonra lüks otomobil pazarında lider oldu. Amerikalılar Lexus'a büyük bir ilgi gösterdiler. Bu başarı sadece satış adetlerinden değil, Amerikan halkının markaya duyduğu sevgiden de anlaşılıyor. Örneğin Amerika'da bebeklerine Lexus ismini veren pek çok aile var.



İki Takumi ustası aynı uçağa binemiyor

Markanın üretim kalitesinden Takumi adı verilen duyuları son derece hassas, el becerileri gelişmiş kıdemli ustalar sorumlu. Bugün Lexus fabrikasında çalışan 7 bin 700 kişiden sadece 19'u bu seviyeye ulaşabilmiş. Sınırlı sayıda olan Takumi ustaları koruma altına alınarak aynı anda uzak seyahatlere gitmelerine izin verilmiyor. İki Takumi ustasının aynı uçağa binmesi ise yasak..