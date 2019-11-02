Akıllı telefon otomobil anahtarı oldu

Akıllı telefonlar fiziki anahtarların yerini almaya başladı. Sürücüler dijital anahtar adı verilen teknoloji sayesinde fiziki anahtara gerek duymadan otomobilin kapılarını açıp kilitleyebiliyor hatta motoru çalıştırıp kapatabiliyor

Otomobil anahtarları tarihe karışıyor. Akıllı telefonlar fiziki anahtarların yerini alıyor. Sürücüler dijital anahtar adı verilen teknoloji sayesinde fiziki anahtara gerek duymadan otomobilin kapılarını açıp kilitleyebiliyor. Motoru çalıştırıp, kapatabiliyor.

Sürücülerin bu sistemi kullanabilmesi için akıllı telefonlarına dijital anahtar uygulamasını yüklemesi ve otomobiliyle aktive edilmesi gerekiyor.

Dijital anahtar şöyle çalışıyor; sürücü otomobile iki metre yaklaştığında, otomobilin kapı kilitleri açılıyor. Sonra, dikiz aynası ve koltuk pozisyonu gibi önceden belirlenmiş olan kişisel ayarlar etkinleştiriliyor. Motoru çalıştırmak için akıllı telefondaki dijital anahtar uygulamasında bulunan çalıştırma-durdurma (start-stop) düğmesine dokunmak yeterli oluyor. Motoru durdurmak için de aynı yöntem uygulanıyor. Sürücü otomobilden inip iki metreden fazla uzaklaşırsa, kapılar otomatik olarak kilitleniyor.







AİLE ÜYELERİ KULLANABİLİYOR

Dijital anahtar otomobil sahibinin dışında aile üyelerinin de anahtar olmadan otomobili kullanmalarını sağlıyor. Bunun için otomobil sahibinin aile üyelerinin akıllı telefonlarına uygulamaya izin veren bir mesaj göndermesi gerekiyor.

Dijital anahtar, filo kiralama ve otomobil paylaşım hizmeti veren şirketler için de büyük avantajlar sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde otomobil filolarını kolaylıkla yönetebilen şirketler, kullanıcıların otomobile erişimine izin verebiliyor. Ya da engelleyebiliyor.

Birçok marka, dijital anahtar teknolojisini müşterilerine sunmak için gün sayıyor. Ancak, bazı markalar şimdiden dijital anahtarlı modellerini satışa sundu. Bu markalara son olarak Hyundai de katıldı. Güney Koreli marka, bu yeni teknolojiye yenilenen Sonato da yer verdi. Daha sonra da kademeli olarak yeni modellerinde de kullanmaya başlayacak.

Dijital anahtarın tüm otomotiv sektöründe hızla yaygınlaşması bekleniyor.

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Mustang en çok satan spor otomobil



Yılın ilk yarısında spor otomobil pazarı yüzde 10 küçülerek 241 bin adede geriledi. Ford Mustang ilk altı ayda en çok satan spor model oldu. İlk altı ayda 56 bin 100 adet satıldı.

Dodge Challenger 30 bin 900 adetle ikinci, Porsche 911, 15 bin 400 adetle üçüncü, Chevrolet Corvette 11 bin adetle dördüncü, Audi TT 7 bin 500 adetle beşinci, BMW 8 Serisi 5 bin 600 adetle altıncı oldu.