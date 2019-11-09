2030’da gökyüzü uçan taksilerle dolacak

2025 yılına kadar dünya genelinde 3 bin uçan taksi faaliyet gösterecek. Bu rakam, 2030 yılında 12 bin adete, 2050 yılında ise 100 bin adete ulaşacak. Tahminlere göre 2030 yılına kadar uçan taksilerle 1 milyar kez yolculuk yapılmış olacak

Uçan taksiler havalanmak için gün sayıyor. Dubai, Los Angeles, Dalla ve Singapur gibi şehirlerde 2020 yılında test uçuşlarının, ticari operasyonların ise en erken 2023 yılında başlaması bekleniyor. İlk etapta test sürüşleri pilotlar tarafından yapılacak. İkinci etapta ise yerdeki personel tarafından kontrol edilen uçuşlara geçilecek. Ancak asıl amaç hava taşıtlarının otonom yani herhangi bir insan müdahalesi olmadan uçuş yapması.

Auto Ajans'ın haberine göre 2025 yılına kadar dünya genelinde 3 bin uçan taksi faaliyet gösterecek. Bu rakam, 2030 yılında 12 bin adete, 2050 yılında ise 100 bin adete ulaşacak.







Boston Consulting Group ise uçan taksi hizmetinden kaç kişinin hizmet alacağını araştırmış. Tahminlere göre 2030 yılına kadar dünyanın dört bir yanında uçan taksilerle 1 milyar kez yolculuk yapılmış olacak. Bu hesaba göre milyarlarca insan karayolunda trafiğe takılmadan seyahat edebilecek.

Morgan Stanley de uçan taksi pazarının büyüklüğünü hesaplamış. Buna göre pazar 2040 yılında 1.35 trilyon euroya çıkacak. Bu gerçekten büyük bir rakam.

Uçan taksi pazarı otomotiv ve havacılık olmak üzere birçok şirketin radarında. Şu anda uçan Uber başta olmak üzere Airbus ile Audi, Boeing, Aston Martin, Rolls-Royce gibi birçok dev uçan taksi projelerini yürütüyor. Yakında bu firmalara başkalarının da katılması bekleniyor.

Dünyada büyük metropollerde trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Gökyüzü bu soruna çare olur mu hep beraber göreceğiz.

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Hareket halindeyken şarj olacak



Elektrikli otomobil pazarının hedeflenen büyüklüğe ulaşamamasının nedenleri arasında başında menzil ve şarj problemi gösteriliyor. Elektrikli araçların menzilini yetersiz gören tüketiciler, şarj süresinin de uzun olduğunu düşünüyor.

Elektrikli otomobillerin menzil sorununu çözmeye çalışan mühendisler, araçların hareket halindeyken şarj olmasını sağlayan projeler geliştiriyor. Bu projelerden biri Almanya'da devreye girdi. 10 kilometrelik ilk elektrikli otobanda araçlar hareket halindeyken şarj olabiliyor. Otobanda şimdilik sadece çekiciler şarj hizmetinden yararlanabiliyor. Tramvay tarzı bu sistem, 90 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. Bu hizmetten ileride binek otomobillerin de yararlanması planlanıyor.