Hava durumunu silecekler haber verecek

Japon mühendisler otomobil sileceklerine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Buna göre otomobil silecekleri yakın bir zamanda hava tahmini yapmaya başlayacak. Bu bilgileri hava durumu kanallarıyla paylaşarak, gerçek zamanlı tahminler yapılması da sağlanacak

Otomotiv dünyasındaki teknolojik gelişmelerin haberlerine yetişmek mümkün değil. Neredeyse her gün yeni bir teknolojinin daha hayata geçtiğini duyuyoruz. Japon mühendislerin üzerinde çalıştığı 'havayı koklayan silecek' gibi.

Sürücülerin güvenliğini artırmak isteyen Toyota yıllardır aynı şekilde çalışan sileceklere yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Auto Ajans'ın haberine göre hava durumu bilgisi sağlayıcısı Weathernews ile işbirliği yapan şirket, araçların sileceklerine yerleştirilen sensörlerle gerçek zamanlı tahminler yapmayı hedefliyor. Böylece Weathernews, direkt olarak verileri Toyota'nın araçlarından alacak. Ardından bu verileri analiz ederek yorumlayacak. Aynı zamanda silecek hızının yağış şiddetini de belirteceği ifade ediliyor.



YAPAY ZEKALI HIZ SABİTLEYİCİ



Otomotiv dünyasındaki yenilikler 'havayı koklayan silecek'le sınırlı değil. Güney Koreli Hyundai'de yepyeni bir teknolojiye imza attı.

Makine öğrenimi baz alınarak geliştirilen yeni teknoloji hız sabitleyici (SCC), Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özelliği içinde yapay bir zeka (AI) bulunduruyor. Araca yerleştirilen kameralar, sensörler ve algılayıcılar sürücünün alışkanlıklarını ve sürüş tarzını bir sistemde birleştiriyor ve merkezi bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar daha sonra sürücünün düzenini belirlemek için toplanan bilgilerden ilgili ayrıntıları çıkarıyor. Bu süreçte makine öğrenme algoritması denilen yapay zeka teknolojisi uygulanıyor. Sürüş esnasındaki hız ve aradaki takip mesafesi de sürücünün reflekslerine ve kullanım tarzına göre ayarlanmış oluyor.

Sürüş düzeni de üç bölüme ayrılıyor; öndeki araçlara olan mesafe, hızlanma ve tepki verme. Tüm bu düzende kullanılan bilgisayarın amacı, sürüş keyfini ve güvenliği artırmak. Hyundai, gelecekteki modellerinde bu sisteme yer vererek olası kazaların önüne geçmek isterken aynı zamanda yarıotonom sürüş deneyiminin yaşanmasına da ağırlık veriyor.







100 yaşında 100 km yarıştı



Kuruluşunun 120'inci yılını kutlayan Fiat, Londra Klasik Otomobil Yarışı "Bonhams London to Brighton Veteran Car Run 2019" etkinliğinin resmi sponsoru oldu. Royal Automobile Club tarafından organize edilen etkinlikte, geçmişi 1905 yılının öncesine dayanan ve otomobil dünyasına öncülük yapan en ünlü otomobil üreticilerinin özel modelleri yarıştı. Fiat etkinliğe 1899 yılında üretilen ve İngiltere Beaulieu Ulusal Motor Müzesi'nde sergilenen Fiat 3 1/2; HP ile dahil oldu. 400'den fazla klasik otomobilin yer aldığı yarış, yaklaşık 100 km'lik bir güzergah üzerinde gerçekleşti.







Üstü sadece 14 saniyede açılıyor



Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS'i tanıttı. 800 bg güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla, tıpkı öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanını sunuyor. 340 km/s'lik maksimum hıza sahip olan Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor. Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS'in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor.