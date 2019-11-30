Elon Musk’ın pick-up’ı ABD’yi ikiye böldü

Blade Runner filminden fırlamış gibi görünen Tesla’nın ilk pick-up modelinin tasarımı ABD’de tartışılmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada düzenlenen bir ankette Türk tasarımcı Emre Hüsmen’in çizdiği alternatif pick-up tasarımı ile Cybertruck karşılaştırıldı. En çok Hüsmen’in konsepti beğenildi

Mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, ABD'yi ikiye böldü. Blade Runner filminden fırlamış gibi görünen Cybertruck'ın tasarımını pek çok kişi beğenmedi. Ama buna rağmen Cybertruck, kısa sürede 200 bin adet ön sipariş aldı. Bu denli yüksek sipariş almasında 100 dolarlık düşük depozitonun da rolü var. Tesla, Model 3 için depozito bedelini 1000 dolar olarak belirlemişti.







Tesla'nın elektrikli pick-up'ı sadece ABD'de değil dünyada da tartışmaya devam ediliyor. Özellikle sosyal medyada Cybertruck'ın tasarımı konusunda anketler düzenleniyor. Bu anketlerden birinde Cybertruck, Türk tasarımcı Emre Hüsmen tarafından tasarlanan Tesla P konsept modeli ile karşılaştırıldı. Binlerce otomobilseverin oy kullandığı anket sonucunda Hüsmen'in konsepti, Tesla'nın orijinal pickup modelinden daha çok beğenildi. Hüsmen, ElektroAutoMobil Dergisi'nin talebi üzerine Tesla Model S'i çizmişti. Daha sonra Tesla modellerine alternatif tasarımlar yapmaya devam eden Hüsmen'in son Tesla çizimi pick-up oldu.







18 YAŞINDA BAŞLADI

Tofaş, Fiat, Hexagon Stüdyo, Ford Otosan, KISKA gibi şirketlerde çalışan Hüsmen'in tasarım macerası 18 yaşında başladı. 2005 yılında Fransız Peugeot'nun uluslararası tasarım yarışmasında 800 proje arasında 10 finalistten biri olan Hüsmen, Peugeot Türkiye desteğiyle Kanada'da iki yıl tasarım okudu. Daha sonra İtalya Torino'daki Instituto Europa di Design'da lisans ve master derecelerini aldı. 2011 yılında master tezi Fiat tarafından uygulanıp Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi.







TESLA TASARIM EKİBİNDE TÜRK VAR

Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck'ın tasarımını gerçekleştiren ekipte bir Türk de görev aldı. Yaklaşık dört yıldır Tesla'da çalışan Aybars Turan, Cybertruck'un bilgisayarda 3 boyutlu modellemesini gerçekleştirmiş. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tasarım ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.



2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

Tesla, elektrikli Cybertruck'ın üretimine 2021 yılında başlamayı planlıyor. 2022 yılında satışa sunulacak aracın ABD fiyatı 39 bin 900 dolardan başlıyor. Cybertruck'ın 800 kilometre menzile sahip versiyonlarının fiyatı ise 69 bin 900 doları buluyor.







TESLA'NIN PİCK-UP'I ANADOL BÖCEK'E BENZİYOR

Tesla'nın ilk pick-up modeli, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Cybertruck'ın tasarımı Anadol'un Böcek modeline benzetenler de oldu. Japon lastik markası Bridgestonea üst düzey yönetici olan Hakan Bayman da sosyal medya hesabından Böcek'in fotoğrafını paylaşıp, Elon Musk'a "Biz bunu daha önce denedik" yazdı. 1975-77 yılları arasında üretilen Böcek, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilk kumsal Buggy'si olarak biliniyor.