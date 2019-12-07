Torun Ford elektrikli Mustang’i zor kabullendi

Ford Motor Company’nin ilk elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E büyük ilgi gördü. Markanın efsane modeli Mustang’in adını taşıyan otomobilin üretilme sürecinde ise ilginç olaylar yaşanmış. Ford Başkanı Bill Ford, elektrikli otomobile Mustang adı verilmesine karşı çıkmış. Test sürüşü sonunda ikna olan Ford, otomobilin ilk müşterisi olmuş

Dünyadaki elektrikli otomobil rüzgarından Amerikan otomotiv devi Ford Motor Company de etkilendi. Ford geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ilk elektrikli modeli Mustang Mach-E'yi tanıttı. Markanın efsane spor modeli Mustang adını taşıyan yüzde 100 elektrikli SUV büyük ilgi gördü.

Auto Ajans'ın haberine göre, Ford'un elektrikli SUV modelinin perde arkasında ise ilginç olaylar yaşanmış. Şirket Mach-E'ye Mustang ismini verirken, Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford'u ikna etmekte zorlanmış. Garajında 35 Mustang'i bulunan Bill Ford, elektrikli aracın adının Mustang olmasına karşı çıkmış. Çalışanlar Bill Ford'u ikna etmek için büyük çaba harcamış.







İLK MÜŞTERİSİ OLDU

Bu isimlerden biri de Ford Motor Company'nin Global Pazarlar Başkanı Bill Farley... Patronunu ikna etmek için özel bir toplantı organize eden Farley, Bill Ford'a 332 beygir güç üreten aracın Porsche Macan'dan daha hızlı olduğunu, GT versiyonun da Porsche 911 GTS ile aynı sürede 0'dan 100 km/s hıza çıktığı anlatmış. Ayrıca elektrikli modelin Mustang ruhunu taşıdığı her yönüyle aktarılmış.

Toplantı sonrasında ise Bill Ford'u kapının önünde bir Mustang Mach-E'nin prototipi bekliyormuş. "Ne zaman aracı kullandım onun bir Mustang olduğunu anladım" sözleriyle Mustang Mach-E ismine onay verdiğini anlatan Bill Ford, bir süre önce karşı çıktığı otomobilin ilk müşterisi olmuş.



2020'DE YOLLARA ÇIKACAK

Elektrikli Mustang Mach-E 2020 yılı sonlarında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı 44 bin dolar olan otomobil için ön siparişler alınmaya başlandı. Otomobilde 75.7 kWh ve 98.8 kWh olmak üzere iki motor seçeneği bulunuyor. İlk motor seçeneği kullanıcılarına 255 bg güç ve 370 kilometre menzil sunuyor. İkinci motor seçeneği ise 282 bg güç ve 500 kilometre menzile sahip.







LÜKS SUV'DA BÜYÜK REKABET

Aston Martin'in ilk SUV modeli DBX, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte vitrine çıktı. Bir spor otomobilin dinamikliğini off-road araçların çok yönlülüğü ile birleştiren lüks SUV için ön siparişler alınmaya başlandı. DBX ilk müşterilerine 2020 yılı içinde teslim edilecek.

Marka, aracını çok daha özel yapmak isteyen kullanıcılar için '1913 Paketi'ni de üretti. Özel tasarlanan çamurluk logolarına, yan marşpiyellere ve model sayısını gösteren özel bir ambleme sahip olacak bu versiyon yalnızca 500 DBX kullanıcısına özel olacak. Bu özel versiyona sahip olan kullanıcılar Aston Martin Lagonda ekibinin düzenlediği Waldorf Astoria kutlama kokteyline davet edilecek.

Aston Martin DBX'in yüksekliği, çevre koşullarına bağlı olarak 145 mm arttırılıp 50 mm azaltılabiliyor. Bu özellik de sürücüye, her türlü arazi koşullarıyla mücadele edebilme önceliği sunuyor. DB11 ve Vantage'da bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motoru kullanan Aston Martin DBX, özel düzenlemelerle 550 beygir gücü ve 700 Nm tork çıkışı alabiliyor.

2,245 kg ağırlığındaki model, 0-100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı; 291 km/s.