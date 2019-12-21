Otomobilin içinde trafik polisi var

Otomobillerde kullanılmaya başlanan yeni bir güvenlik uygulaması, sürücünün trafik kurallarına uymasını sağlıyor. Otomobilin içinde bir trafik polisi varmış gibi hissettiren sistem, hız sınırlarını ve sollama yasaklarını tespit edip, sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor

Otomobiller düne göre artık daha güvenli. Günümüzdeki güvenlik donanımları sadece trafik kazası sırasında sürücü ve yolcuları korumuyor. Kazayı gerçekleşmeden önlemeye çalışıyor. Bugün birçok otomobilde aktif ve pasif güvenlik donanımları bulunuyor. Ancak her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Mercedes- Benz'in yenilenen GLA modelinde kullanılmaya başlanan ileri güvenlik donanımları, otomotiv dünyasının güvenlik konusunda yeni bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

Bu donanımlardan biri sürücünün trafik kurallarına uymasını sağlayan trafik işareti tanımlama adı verilen sistem. Sürücünün otomobilin içinde trafik polisi varmış gibi hissettiren sistem, görsel algılama ve navigasyona ait dijital harita verilerini kullanarak sürüş yönündeki hız sınırlarını ve sollama yasaklarını belirliyor ve araç hızı ile yasal hız sınırını karşılaştırıyor. Uygun hızın ayarlanmasının ardından sürücünün o hızın üzerine çıkması halinde sistem sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor. Sistemin özellikleri bununla sınırlı değil. Ayrıca ters yön tabelalarını algılıyor ve sürücüyü yaya geçidi bölgesinde yaya algılaması halinde uyarıyor. Böylece yaya geçidindeki kazaları da önlüyor.





KAPIYI AÇMAMASI İÇİN UYARIYOR

Diğer bir güvenlik donanımı ise bugün çokça yaşadığımız park halindeki bir aracın kapısının aniden açılmasıyla gerçekleşen kazaları önlüyor. Sürüş Yardım Paketi'nin bir parçası olan kör nokta yardımcısına eklenen bu özellik, park halindeki otomobilinden inen sürücüyü, risk bölgesinde yaklaşmakta olan bir araç olması halinde dikiz aynasındaki küçük bir bildirimle görsel olarak uyarıyor.

Sürücünün görsel bildirime rağmen otomobilinden çıkmak için elini kapı koluna atması halinde ise devreye bir de sesli bir uyarı tonu giriyor. 2 m/s'den daha hızlı araçları algılayan sistem otomobil park halindeyken ve motor stop edildikten sonra tam üç dakika boyunca etkin kalmaya devam ediyor.



Sürücünün direksiyonda sigara içtiğini anlıyor

Otomotiv dünyasına önemli bir haber de Türkiye'den geldi. İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi), otomotiv teknolojilerine yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. İTÜ ARI Teknokent'te yer alan PIXSelect isimli tekno girişim şirketiyle ortak bir proje geliştiren İTÜ OTAM, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Söz konusu bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmaların ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.