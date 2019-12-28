İtalyan efsanesi 105 yaşında

105 yaşına giren Maserati, geleceğin otomobil dünyasına yön vermeye hazırlanıyor. Modena’daki fabrikasında modernizasyonlar yapan marka, 2020 yılında köklü geçmişini görkemli bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor

Maserati, tarihinde 105 yılı geride bıraktı. 1914'te Alfieri Maserati ve kardeşlerinin girişimiyle Bologna'da faaliyete başlayan marka; lüks ve performanslı Quattroporte, Biturbo, 3200 GT, Ghibli gibi araçlara imza attı. Marka, motor sporları dünyasına da Tipo 26 ve MC12 gibi efsane otomobilleri kazandırdı. Maserati, Modena'daki tarihi Viale Ciro Menotti tesisinde bu yıl gerçekleştirdiği modernizasyonun ardından, Mayıs 2020'de bir asrı deviren tarihini kutlamaya hazırlanıyor. Maserati, 1914'te Alfieri Maserati ve kardeşlerinin kurduğu Società Anonima Officine Alfieri Maserati şirketi ile Bologna'da doğdu. Neptün Çeşmesi'nden esinlenen ünlü Tridente (üç dişli mızrak) logolu ilk otomobili 1929'da üreten kardeşler, 10 yıl sonra şirketlerine Orsi Ailesi'ni dahil etti ve markanın yeni merkezi Modena oldu. Dünyaca ünlü bir otomobil markası olma amacıyla araştırma ve inovasyon yatırımlarına devam eden Maserati için 1940'ta Viale Ciro Menotti fabrikası devreye alındı. 1947'de ise ilk yol otomobili A6 1500 üretildi. Maserati, 1963'e gelindiğinde Quattroporte ile yüksek performanslı lüks sedan sınıfına giriş yaptı. 1967-75 arasında Citroen ve 1976-1993 arasında De Tomaso bünyesinde otomobil üretmeye devam eden marka, en çok satan araçlarından Biturbo'yu bu dönemde dünya sahnesine sundu.

MODENA'YA UZANAN YOLCULUK

1993'te Fiat bünyesine geçen Maserati, Eylül 1997'de Ferrari'ye bağlandı ve 1998 yılında 3200 GT modelini yollara çıkardı. 2001 yılında ABD pazarına Spyder ile giriş yapan marka büyük başarılara imza attı. 2005'te tekrar Fiat'a bağlanan Maserati, 2007 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda 5. nesil Quattroporte'yi tanıttı. Otomatik şanzımanlı bu model, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Ortadoğu gibi pazarlarda önemli bir adım oldu. Aynı yıl, marka tarihinde bir dönüm noktası olan GranTurismo modeli Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. 2009 yılında GranCabrio tekrar sahneye çıkarken, bunu bir dizi model yeniliği takip etti. 2013'te Detroit Otomobil Fuarı'nda 6. nesil Quattroporte tanıtılırken yine aynı yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda Ghibli, 2016'da ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda markanın ilk SUV modeli olan Levante ile gövde gösterisi yapıldı.



Motor sporları tarihine de damgasını vurdu

1926 yılında ilk kez Targa Florio'da yarışan Tipo 26, Alfieri Maserati pilotajında 1,5 litreye kadar olan sınıfta birinci oldu. Bu başlangıcı 1939 ve 1940 olmak üzere iki yıl üst üste Indianapolis 500; 1937, 1938, 1939 ve 1940 olmak üzere dört yıl üst üste Targa Florio; dokuz F1 galibiyeti ve Juan Manuel Fangio ile 1957 F1 Dünya Şampiyonluğu olmak üzere birçok zafer takip etti. Zaman zaman parkurlardan uzak kalsa da, 2005 ile 2010 yılları arasında MC12 ile kazanılan zaferi ile ses getirdi. Maserati, MC12 ile GT otomobiller için en yüksek yarış kategorisi seviyesi olan FIA GT'de de altı adet şampiyonluk kazandı.



Otomobili gül bahçesine çevirdiler

Rolls-Royce, otomobil tutkunlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Rolls-Royce Phantom üzerinde çalışan tasarımcılar, İsveçli bir girişimcinin çiçek tutkusunu otomobiline taşıdı. 1 milyon dikişle birlikte adeta bir çiçek bahçesine dönüşen araç için Rolls-Royce'un evi olan Goodwood'daki gül bahçelerinden ilham alındı. Çiçek detayları kapı içlerinde, tavanda ve aracın ön konsolunda yer alıyor. Müşterinin isteği üzerine tavus kuşu ve mavi adonis kelebeği renkleri kullanıldı. Phantom tasarlanırken araç sahibi ve ailesi de çeşitli dokunuşlar yaptı. Müşterinin eşi benzer motiflerde şemsiyeler tasarlarken, çiçek ismi taşıyan Magnolia adındaki kızları da aracın dış rengine karar verdi. Böylece farklı bir Rolls-Royce Phantom çıktı.