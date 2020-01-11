Kameralar sürücüden gözünü ayırmayacak

Araştırmalara göre uyku atakları, dikkat dağınıklığı, emniyet kemerinin takılmaması gibi birçok durum trafik kazalarına neden oluyor. Bu yüzden gelecekte otomobillerdeki sensör ve kameraların sadece yolu değil, aynı zamanda otomobilin içini, sürücü ve yolcuları da takip etmesi planlanıyor

Günümüz otomobillerinde trafik kazalarını önlemek için sensörler ve kameralar yoğun olarak kullanılıyor. Kameralar trafik levhalarını, yol çizgilerini ve trafikteki diğer araçların hareketlerini kontrol edip kazaları önlüyor. Ancak, gelecekte otomobillerdeki sensör ve kameraların sadece yolu değil, aynı zamanda otomobilin içini sürücü ve yolcuları da takip etmesi planlanıyor. Avrupa Birliği, bu yüzden sürücüleri uyuklama ve dikkat dağınıklığı gibi konularda uyaran emniyet teknolojisini standart haline getirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu, 2038 yılı itibarıyla araçlara yönelik yeni emniyet gereksinimlerinin 25 binden fazla hayat kurtarmasını ve en az 140 bin ciddi yaralanmanın önüne geçmeye yardımcı olmasını bekliyor.

Dünyada 10 kazadan biri dikkat dağınıklığı veya uyuklama nedeniyle meydana geliyor. Örneğin saatte 50 kilometre hızla giden bir otomobil, sürücü uyuklarsa veya sadece üç saniyeliğine akıllı telefonuna bakarsa gözetimsiz toplamda 42 metre gidiyor.

Ancak otomotiv dünyası boş durmuyor. Bosch, bu tehlikeyi algılayarak uyaran ve sürüş desteği sağlayan kameralar ve yapay zekayı barından bir araç içi takip sistemi geliştirme konusunda harekete geçti. Kameralar ve yapay zekanın, araçları bir hayat kurtarıcısına dönüştürdüğünü söyleyen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Harald Kroeger, "Otomobil sürücünün ve yolcuların ne yaptığını bilirse sürüş daha emniyetli ve daha rahat bir hal alır" dedi.



GÖZ KAPAKLARINDAN ANLIYOR

Direksiyona entegre edilen bir kamera, sürücünün göz kapakları ağırlaştığında, dikkati dağıldığında veya kafasını yolcuya ya da arka koltuğa çevirdiğinde bunu algılıyor. Sistem yapay zeka sayesinde, dikkatsiz sürücüyü uyarıyor, mola vermelerini tavsiye ediyor veya otomobilin hızını azaltıyor.

Ancak söz konusu teknoloji sadece sürücüye değil, sürücünün yanındaki veya arkasındaki diğer tüm yolculara da göz kulak oluyor. Bu amaç doğrultusunda, dikiz aynasının üzerine veya altına monte edilen bir kamera, tüm yolcu bölümünü takip ediyor.



EMNİYET KEMERİNİ ÇIKARANA UYARI

Sistem, arka koltuktaki çocuklar emniyet kemerlerini çıkardığında bunu fark ederek sürücüyü uyarıyor. Arkada oturan bir kişi açılı olarak çok fazla öne eğiliyorsa veya yanlarındaki koltuğa doğru ayaklarını uzatıyorsa hava yastıkları ve kayış gergisi onları bir kazada düzgün bir şekilde koruyamaz. Araç içi takip kamerası, yolcuların hangi pozisyonda oturduklarını söyleyecek ve mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için hava yastıklarını ve kayış gergisini ayarlayacak.

Yeni sistem, aynı zamanda daha fazla sürüş rahatlığı anlamına geliyor. Araç içi takip kamerası, sürücünün kim olduğunu anlayabilir ve dikiz aynasını, oturma pozisyonunu, direksiyon yüksekliğini ve bilgi-eğlence sistemini kişisel tercihlere göre ayarlayabilecek.



MESAJLA ANNE-BABALARI UYARIYOR

Park halindeki araçlar çocuklar için tehlikeli olabiliyor. 2018 yılında ABD'de kısa bir süre için otomobilin içinde bırakılması ya da fark edilmeden araç içine tırmanması nedeniyle 50'den fazla çocuğun yaşamını kaybettiği iddia ediliyor. Yeni Bosch sistemi, bu tehlikeyi algılıyor ve ebeveynlerin akıllı telefonlarına bir mesaj göndererek onları hemen uyarıyor. Acil durum hizmetlerine de uyarı gönderebiliyor.