Yerli otomobil Türkiye’de voltajı yükseltecek

Elektrikli otomobil pazarında satılan model sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 2020’den itibaren elektrikli model sayısı artacak. Ancak asıl rekabet 2022’de yollara çıkacak doğuştan elektrikli yerli otomobille yaşanacak

Bugün dünyada 5 milyon adet elektrikli otomobil yollarda dolaşıyor. Sıfır emisyonlu, çevreci elektrikli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2040 yılında dünyada elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 57'ye yükselecek. 2040'da dünyada otomobil pazarı 100 bin adete ulaşırken, elektrikli otomobil satışı 57 bin adete yükselecek.

Türkiye'de elektrikli otomobiller ise talep görmüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında tüketicilerin elektrikli otomobillerin menzilini düşük, şarj istasyonu altyapısını ise yetersiz bulması var. Ayrıca elektrikli otomobil pazarında alternatiflerin az olması da nedenler arasında bulunuyor. Bugün itibariyle Türkiye'de distribütörler aracılığıyla BMW i3, Renault Zoe, Smart ve Jaguar i-PACE satılıyor. 2020 yılından itibaren elektrikli model sayısı hızla artacak. Ancak asıl rekabet 2022 yılında satışa sunulacak doğuştan elektrikli Türkiye'nin otomobili ile başlayacak. C-SUV olarak üretilecek yerli otomobille birlikte Türkiye elektrik pazarında voltaj yükselecek.

Peki Türkiye'nin otomobili tüketicilerin kafalarındaki menzil sorununu ortadan kaldıracak özelliklere sahip olacak mı? Yerli otomobilde lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı iki farklı menzil alternatifi bulunuyor. Otomobili, 300+ km veya 500+ km menzil sağlayan iki farklı pil seçeneği sunacak.

Tüketiciler her ne kadar elektrikli otomobillerin en büyük sorununun düşük menzil olduğunu söyleseler de, yapılan araştırmalar sürücülerin daha fazla menzile ihtiyaçları olmadığını gösteriyor. Söz konusu araştırmaya göre sürücülerin yarısından fazlası otomobille günde en fazla 50-70 kilometre yol yapıyor. Günde 50 kilometreden az yol yapanların sayısı da oldukça fazla. Bu hesaba göre 500 km'den fazla menzile sahip olacak Türkiye'nin otomobili, tüketicilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek.







30 DAKİKADA ŞARJ

Yüzde 100 elektrikli otomobilin özelliklerine bir göz atalım.

Türkiye'nin otomobilinin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek.

Türkiye'nin otomobili hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek. Böylece, seyahat edenler uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, otomobilleri de yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelmiş olacak.

Türkiye'nin otomobili, her iki çekiş sistemi ile de benzersiz bir ivmelenme deneyimi yaşatacak. Otomobil 0-100km/saat hızlanmasını 200 beygir güç sunan motor seçeneğinde 7,6 saniyede, 400 beygir güç sunan motor seçeneğinin hızlanması ise sadece 4,8 saniye. Türkiye'nin otomobili, ileri Lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak.





AVANTAJLARI NELER?

* Benzinli ve dizel motorlu araçlara göre daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş sunuyor.

* Akaryakıt fiyat artışlarından etkilenmiyor. Düşük şarj maliyeti ile içten yanmalı motorlu araçlardan daha ucuza seyahat yapabiliyor.

* Hızlanmaları, benzinli ve dizel motorlu araçlardan daha seri.

* Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinden muaf olmaları, önemli avantajları arasında yer alıyor.

* Yağ, filtre vb parça değişimi yok. Bu yüzden bakım masrafları diğer araçlara göre daha düşük.





YOLLARDAKİ ELEKTRİKLİ OTO SAYISI

Türkiye'de ilk 11 ayda sadece 176 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın toplamı 155 adetti. Türkiye'de 2012'den beri elektrikli araç sayısı yaklaşık 750 adet. Grey markette satılanlarla ile birlikte yollarda yaklaşık 1.200 elektriklinin dolaştığı belirtiliyor.