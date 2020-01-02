Alman Gazetesi: 'Türkiye yerli otomobilini tanıttı. Türkler piyasaya hakim olabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobiller, dünyada büyük yankı uyandırdı. Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.

Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor.

Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

'TÜRKLER HAKİM OLABİLİR!'

Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlattı.

Elektrikli otomobil piyasasında hakimiyetin Türklere geçebileceğini belirtti.

'TÜRK EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİNİN KANITI'

Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.