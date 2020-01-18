Otomotivde sanal güneşlik dönemi

Otomotivde ezber bozacak teknolojiler geliyor. Sanal güneşlik bunlardan biri. Yeni geliştirilen teknolojiye göre, şeffaf LCD paneli ve entegre kamera vizörü, bildiğimiz güneşliğin yerini alarak sadece sürücünün gözüne güneş gelen yerleri kapatıyor

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), son üç yıldır olduğu gibi otomotiv firmalarının akınına uğradı. Fuara Audi, BMW, Daimler, Fiat Chrysler (FCA), Ford Motor Company, Honda, FAW Hyundai Grup, Lexus, Toyota gibi dev markaların yanı sıra, Byton, Fisker gibi yolun başındaki firmalar da katıldı. Otomotiv firmaları geleceğin mobilitesine bakışlarını sergiledikleri konsept modellerle anlattı. CES, otomotiv dünyasında bilinen her şeyin değişeceğini, bütün ezberlerin bozulacağını açıkça ortaya koydu.







Ezber bozan yeniliklerden biri tüm araçlarda bulunan güneşliklerle ilgili. Bosch'un yeni sanal vizörü sayesinde artık güneşten korunurken görüş açılarının kısıtlanmasının önüne geçiliyor. Yeni geliştirilen teknolojiye göre, şeffaf LCD paneli ve entegre kamera vizörü, bildiğimiz güneşliğin yerini alarak sadece sürücünün gözüne güneş gelen yerleri kapatıyor. CES'te sergilenen vizörde, yüz tanıma özelliği sürücünün gözünü tarıyor ve buna göre sadece bu bölgelerde güneşi bloke ediyor. Yapay zeka teknolojisi de sürücünün gözleri, burnu ve ağzı gibi özelliklere göre hesap yaparak gölgenin nereye düşmesi gerektiğini hesaplıyor. Üretim konusunda henüz bir detay olmasa da sanal güneşliği yakın bir zamanda görmek şaşırtıcı olmaz.







HOPARLÖR TARİHE KARIŞIYOR

Otomobillerdeki müzik sistemlerinde de yenilikler var. Auto Ajans'ın haberine göre premium otomobiller için müzik sistemleri tasarlayan Sennheiser, Continental ile birlikte yenilikçi bir ses teknolojisi geliştirdi. Hoparlör bulunmayan otomobilde, son derece yüksek müzik kalitesi elde edilebiliyor.

Mercedes S-Serisi'ne uyarlanan konsept tasarımda tek bir hoparlör dahi bulunmuyor. Ac2ated Sound'da, araç tasarımı, akustik ve bilgi-eğlence sistemlerinin en üst seviyesi bir araya getiriliyor. Aynı zamanda Ac2ated sayesinde hoparlöre ihtiyaç duymadığı için yüzde 90 oranında yer ve ağırlık tasarrufu sağlıyor. Bunun da yaklaşık 40 kg olduğu ifade ediliyor. Bu yeni sistemde hoparlör yerine, telli çalgıya benzer bir yeni sistem yer alıyor. Titreşimler, kabindeki parçalar vasıtasıyla iletilerek ses elde ediliyor.







SADECE 88 ADET ÜRETİLECEK

Aston Martin'in yeni V12 Speedster modeli yollara çıkmak için gün sayıyor. Sadece 88 adet üretilecek olan yeni model, el yapımı olacak. Araç, açık kokpitli ve iki kişilik olarak tasarlandı. V12 model, markanın ilk ve tek Le Mans zaferi anısına üretiliyor. V12 Speedster, 1959 yılındaki DBR1'den ve 2013'te gösterilen CC100 Speedster konseptinden ilham alınarak tasarlanacak. Böylece markanın zengin yarış geçmişi modern tasarım diliyle buluşturulacak. Speedster'in çift turbo 5.2 litre V12 motoru, 700 beygir güç ve 700 Nm tork üretecek. V12 Speedster, 2021'in ilk çeyreğinde müşterilere teslim edilmeye başlanacak.