Otomobilde yürüyor gibi hissettiren koltuk

Otururken yürüme etkisi sağlayan bir koltuk geliştirildi. Koltuk süngerlerinde kullanılan bir dizi küçük motor, beyne yüründüğünü düşündürten küçük ayarlamalar yapıyor. Böylece uzun süreli oturmayla ortaya çıkan sağlık sorunlarını azaltmak mümkün olabiliyor

Sağlıklı yaşam için kimine göre günde 10 bin kimine göre 15 bin adım atmak gerekli. Ancak bırakın 10 bin adımı, bazen ofiste oturduğumuz koltuktan bile kalkmak mümkün olmuyor. İşte Jaguar herkesin hayalini gerçekleştirerek otururken yürüme etkisi sağlayan koltuk geliştirdi. Jaguar- Land Rover (JLR) şekil değiştiren koltuk sistemiyle uzun süreli oturmayla ortaya çıkan sağlık sorunlarını azaltmak istiyor. Bu farklı tasarımlı koltuk, şirketin kabin araştırma departmanı tarafından geliştirildi. Koltuk süngerlerinde kullanılan bir dizi aktüatör (sistemi kontrol eden motor), beynin yürüdüğünü düşündüren küçük ayarlamalar yapıyor.



AĞRILARI ENGELLİYOR

Bugünün masaj özelliği bulunan koltuklarından farklı olarak, bu yeni koltuk yürüme etkisi yaratarak sürekli oturanların yaşadıkları ağrıları engelliyor. Bu teknoloji elbette sağlığınızı sihirli bir şekilde iyileştirmiyor ama uzun yolculuklarda yaşanan bacak, gluetal bölge ve uyluk kaslarının kısalması gibi sorunların azalmasını sağlıyor. Jaguar- Land Rover, ayrıca koltuğun farklı kullanıcılara göre özel olarak ayarlandığını belirtiyor. Şirket daha önce de soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasını önleyen ultraviole ışın teknolojisi konusunda da araştırmalar yapmıştı. Bu son araştırma da sürücü ve yolcuların sağlığına odaklanarak fark yaratabilir.



İLK ELEKTRİKLİ MODEL

Markanın ilk elektrikli modeli olan i-Pace, 470 kilometre menzile sahip. 4,8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan araç, bir spor otomobil gibi hissettiriyor. 2019'da Avrupa'da yılın otomobili seçilen i-Pace, Türkiye'de 119 adetle en çok satan elektrikli model.



ÇOCUKLARI SABAH OKULA RİVİAN BIRAKACAK

Yeni elektrikli otomobil markası Rivian, 'Koruyucu Modu' ismiyle bir patent başvurusu yaptı. Bu teknoloji gerçek olursa, çocukları sabah okula bırakma işini Rivian otonom sürüşüyle yapabilecek. Otonom sürüşüyle içerideki yolcuları belirlenen yerlere bırakabilen Rivian, en uygun ve en az riskin olduğu rotayı seçerek yolcularını güvenli bir şekilde taşıyacak. Koruyucu modunda iken aracın içindekiler, klima ve ses sistemi gibi belli özellikleri kontrol edebilecek. Bu sayede yolcular araç hareket halindeyken kapıyı açamayacak veya araç sahibi kabul etmeden farklı bir rota seçemeyecek. 2009'da kurulan elektrikli araç girişimi Rivian, elektrikli SUV, R1S ve elektrikli kamyonet R1T'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatları 60-65 bin dolar olması beklenen araçların menzili ise 400 kilometre.



SPOR OTO HAVALANIYOR

İlk SUV modeli DBX ile büyük sükse yapan Aston Martin de farklı bir işe daha imza atmayı başardı. Airbus ile iş birliği yapan spor otomobil üreticisi, ACH130 Aston Martin Edition isminde helikopter projesinde yer aldı. Lüks helikopter için Aston Martin tasarımcıları tarafından yapılan dört farklı iç ve dış tasarım seçeneği sunuluyor. Aynı zamanda kokpitte de spor otomobilden ilham alınan birçok detay var. DB11'in koltuklarına benzer bir tarz tercih edilirken kapılarda da deri döşemeler yer alıyor. Koltuk kafalıklarında Aston Martin logoları dikkat çekiyor. Altı yolcu kapasitesine sahip helikopter tek depoyla 4 saat havada kalabiliyor.