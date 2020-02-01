UFUK SANDIK

Otomobil parçalarında kullanılan organik malzemelere kahve ve çay da eklendi. Ford, kahve çekirdeklerinden far yuvası ve iç-dış kaporta parçaları üretti. Türkiye’de ise Ford Otosan çay atıklarından alternatif parça geliştirdi

Otomobillerde tamamen doğal malzemelerden üretilen parçaların kullanımı artıyor. Hindistan cevizi, domates, kolza tohumu, soya, Hint keneviri, keten gibi organik malzemeler otomobillerin çeşitli parçalarında kullanılıyor. Kaporta kaplaması, tavan parçaları, bagaj tabanı, koltuk, kapı içi ve yer döşemesi gibi... Ancak yeni malzemeler de geliştiriliyor. Son olarak kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretilmeye başlandı. Ford ve McDonald's kahve çekirdeği atıklarının, otomobil parçalarında kullanılabilen oldukça dayanıklı bir maddeye dönüştürebileceğini keşfetti. Yapılan açıklamaya göre; kahve çekirdeği atıkları, düşük oksijende, yüksek dereceyle ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer ek maddelerle karıştırıldığında, ortaya çıkan madde çeşitli şekillere dönüştürülebiliyor. Kahve çekirdeği atıklarından oluşan bu bileşenler, far yuvası ve diğer iç-dış kaporta parçalarının sahip olması gereken kalite özellikleriyle uyuşuyor. Üstelik, bu yöntemle üretilen parçalar yüzde 20 oranında daha hafif oluyor ve kalıplama sürecinde yüzde 25 daha az enerji kullanımına imkan sağlıyor. Her yıl, tonlarca kahve çekirdeği, demleme işlemi sırasında doğal yollardan soyuluyor. Proje kapsamında, McDonald's'ın Kuzey Amerika'daki kahve çekirdeği atıklarının önemli bir kısmını araç parçalarında kullanılmak üzere Ford'a yönlendirmesi öngörülüyor.

EMİSYONU AZALTIYOR

Bu yenilikçi çalışmalara bir örnek de Türkiye'den geldi. Ford Otosan, çay atıklarından alternatif iç gövde parçası geliştirdi. Cirosunun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran ve birçok yeni teknoloji geliştiren şirket, böylece kaynak kullanımı ve atık oluşumunu azalttı. Ayrıca ürettiği yeni parçanın daha hafif olması nedeniyle daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonuna sebep olmasını sağladı. İç gövde parçasına katılan çay atıklarından elde edilen özel dolgu sayesinde parça başına maliyetin yüzde 5-10 azaltılması öngörülüyor. Parçanın yüzde 20 daha hafif olması sayesinde aracın yakıt tüketiminin azalması ve karbon emisyonunun 4.0 g/ km'a kadar düşürülmesi amaçlanıyor.





Akıllı otoları geleceğin şehrinde deneyecek

Japon otomotiv markası Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, geleceğin şehrinin prototipini inşa etmeyi planladığını açıkladı. 175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak. Woven City isimli şehir, 0 emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak. "Canlı bir laboratuvar" olarak değerlendirilen Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek. Geleceğin şehrinin ana planında cadde kullanımları üç farklı tipe ayrıldı. Burada; sadece daha hızlı araçlar, farklı hızlara sahip araçlar, kişisel mobilite araçları ve sadece park benzeri yayalar için ayrılan yollar bulunacak. Bu üç cadde tipi, otonom testleri hızlandıracak şekilde tasarlandı. Tamamen sürdürülebilir olarak planlanan şehirdeki binalarda ise karbon ayak izini en aza indirmek adına çoğunlukla ahşap malzeme kullanılacak. Geleneksel Japon ahşap doğrama teknikleri, robotik üretim metotlarıyla kombine edilecek. Çatılar ise, hidrojen yakıt hücrelerinin ürettiği güce ek olarak, güneş enerjisinden yararlanmak adına da foto-voltaik panellerle kaplanacak. Evler ise, günlük yaşamı kolaylaştıracak en son insan destek teknolojileriyle donatılacak. Evlerde yer alacak yapay zekalı sensörler içeridekilerin sağlık durumunu gözlemleyecek. Şehirde ana yollarda sadece tamamen otonom ve sıfır emisyonlu araçlar kullanılacak. Toyota, Woven City'de çalışanlar ve aileleri, emekli çiftleri, bilim adamlarını ve endüstri partnerlerine ev sahipliği yapmayı planlıyor. Plan 2 bin kişi üzerinden yapıldı ve şehir geliştikçe daha da artacak. Bu heyecan verici şehir 2021 yılında hayat bulacak.