Hidrojen rekabetinde lider değişti

2020’de otomobil dünyasında hidrojen yakıtlı otomobillerin etkinliği daha da artacak... Geçen yıl hidrojenli otomobil satışlarında liderliği Toyota’nın elinden Hyundai’nin alması üzerine araba firmaları şimdilerde yeni atılımların peşinde...

Elektrikli ve hibritli otomobiller kadar olmasa da fuel-cel (hidrojen yakıtlı) otomobillere olan talep de artıyor. Günümüzde üç markanın hidrojen yakıtlı modeli satılıyor. Bunlar Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai Nexo... Auto Ajans'ın araştırmasına göre üç modelin arasındaki rekabette, 2019'da ipi göğüsleyen Hyundai'nin Nexo'su oldu. Hyundai hidrojenli SUV'u Neo'dan 2019'da 4 bin 483 adet satarak, bu alanın lideri Toyota'yı geçti. Toyota Mirai'den geçen yıl 2 bin 36 adet satılırken, Honda Clarity 348 adetlik satışa ulaştı.

Toyota 2015'ten bu yana toplamda 9 bin 951 adet Mirai satışı gerçekleştirdi. 2018'de pazara sunulan Nexo 5 bin 307 adet, Honda Clarity 1.419 adet satıldı. Hyundai'nin beş yıl önce piyasaya sunduğu ix35 modelinin satışları ise 549 adette kaldı.







2020 yılında hidrojenli araç pazarında rekabet daha da artacak. Liderliği kaptıran Toyota, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni nesil Mirai'yi bu yıl ilk olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da satışa sunacak. Toyota, Mirai'yi geliştirirken en kritik noktalardan biri olan verimlilik konusuna odaklandı. Sürüş menzilini yüzde 30 artırma hedefiyle yeni Mirai'nin, yakıt hücresi sistemi geliştirildi ve daha büyük hidrojen tankları yerleştirildi. İlk jenerasyon Mirai'nin menzili 500 kilometreydi.



EGZOZDAN BUHAR ÇIKIYOR

Güney Koreli markanın verilerine göre, Hyundai Nexo bir depoyla 800 km yol katedebiliyor. 156 litrelik yakıt deposu beş dakika içerisinde doldurabiliyor. 160 beygir gücündeki Nexo, 0'dan 100 kilometre hıza 10 saniyede ulaşabiliyor. Nexo, 2019 yılında tek dolumla karada en uzun menzil olan 778 km'ye ulaşan hidrojenli araç unvanını almıştı.

Hidrojenin oksijen ile tepkimeye girdiği sırada açığa çıkan enerjiyi yakıt hücreleri, elektrikli motora yönlendiriyor. Böylece aracın hareket etmesi sağlanıyor. Hidrojen ve oksijenin reaksiyonu sonucu su buharı ortaya çıkıyor. Böylece çevreye hiç zarar vermiyor. Çevre dostu bir sürüş sağlanıyor.







EFSANE OTONUN ELEKTRİKLİ VERSİYONU REKOR SİPARİŞ ALDI

Ford'un ilk elektrikli modeli Mustang Mach E, kasımdan bu yana 38 bin adet ön sipariş aldı. Ford markasının en önemli modeli olarak gösterilen Mach E, 2019 Kasım ayında düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Efsane Mustang ismini taşıyan Mach E, büyük ilgi görürken Ford, First Edition isimli lansman versiyonunun, kısa bir süre sonra tükendiğini açıklamıştı.

Ford Mustang Mach E First Edition modelinde en çok tercih edilen renk ise yüzde 38 oranla karbon grisi oldu. Metalik mavi yüzde 35, lansman rengi olan metalik kırmızı ise yüzde 27 seçildi.