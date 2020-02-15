Otomobil CEO’sunun kaçışı film oluyor

2018 Kasım ayında Tokyo’da tutuklanan Renault-Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un aksiyon filmlerini aratmayan kaçışı beyazperdeye aktarılıyor. Filmin yapımcısının Creative Artists Agency kurucusu ve eski Walt Disney Başkanı Michael Ovitz olması bekleniyor. Ghosn, 2019’un son günlerinde özel jetle İstanbul’a oradan da Beyrut’a kaçmıştı

Japonya'nın Tokyo kentinde ev hapsinde tutulan eski Renault- Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un 2019 Aralık ayında İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçışı uzun bir süre gündemden düşmedi. Ghosn'un aksiyon filmlerini aratmayan Japonya'dan kaçışı, Hollywood yapımcılarını da heyecanlandırdı. Birçok yapımcı Ghosn'un Japonya'dan kaçışını beyazperdeye aktarmak istiyor.

Carlos Ghosn da Creative Artists Agency kurucusu ve eski Walt Disney Başkanı Michael Ovitz ile çalışmaya karar vermiş. Ovitz, film ve televizyon projeleri bularak bunları yüksek bedellerle satmakla ünlenen bir isim. Ghosn adına konuşan sözcü, ünlü yapımcı Ovitz'in sunulan projeleri değerlendireceğini belirtti. Otomotiv sektörünün son 15 yılına damgasını vuran Carlos Ghosn'un yaşadıkları, şimdiden büyük merak konusu. Hatta sinema yerine dijital platformlarda yayınlanacak bir dizi olması bile değerlendiriliyor.







2018'DE TOKYO'DA TUTUKLANDI

Filmi biraz geriye sarıp, otomotiv dünyasının en önemli isimlerden Ghosn'un başına neler geldiğine göz atalım. Carlos Ghosn, Kasım 2018'de Tokyo'da tutuklandı. Bu haber otomotiv dünyasında bomba etkisi yarattı. Ghosn'a örtülü kazanç elde etmek, Ortadoğu'daki bayilerin yaptığı ödemelerden zimmetine para geçirmek gibi suçlamalar yapıldı.

Nissan yapılan iç inceleme sonucunda maaşını olduğundan daha az bildirdiği ve kendisine ait hesaplara 5 milyon dolar şirket parası aktardığı gerekçesiyle Ghosn'un görevine son verdi. Ghosn, 2019 Mart ayında 13.8 milyon dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak birkaç hafta sonra benzer suçlamalar ile tekrar tutuklandı. 2019 Nisan sonunda ise kefaletle serbest bırakıldı.



ÖZEL JETLE KAÇTI

Tokyo'da ev hapsinde 2020 Nisan ayındaki mahkeme gününü bekleyen Ghosn, tutuklanacağı istihbaratını öğrenince harekete geçti.

28 Aralık 2019 Cumartesi günü evinde düzenlenen partiye, bir grup müzisyen kimliğiyle katıldı. Parti sonrasında Ghosn, müzisyenlerle birlikte evden ayrıldı. Ghosn'un önce kontrbas kutusunun içine gizlendiği öne sürüldü. Daha sonra Ghosn'un büyük hoparlörlerin koruma kutusunun içinde gizlendiği anlaşıldı.

Ghosn, o gün özel bir uçakla Osaka'ya götürüldü. 29 Aralık 2019 Pazar sabahı saat 11.10'da İstanbul'a geldi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na inen Ghosn, Osaka'dan geldiği jetle Lübnan'a, Beyrut'a uçtu.

İstanbul'da uçağı işleten firmadaki bazı isimlerden destek aldığı biliniyor. Bu konuyla ilgili araştırma süreci devam ediyor. Beyrut Uluslararası Havalimanı'na ise farklı bir isimle giriş yaptığı tahmin ediliyor.



15 MİLYON DOLARLIK KAÇIŞ

Ancak, Japonya, Türkiye ve Lübnan üçgeninde gerçekleşen kaçışın nasıl ve kimler tarafından organize edildiği bilinmiyor. Carlos Ghosn, Japonya'dan kaçarak 13.8 milyon doları yaktı. Uluslararası kaçış planının ise 15 milyon dolara mal olduğu öne sürülüyor. Bakalım film anlaşmasından elde edeceği kazanç Ghosn'un elini rahatlatacak mı göreceğiz.



BREZİLYA'DA DOĞDU, LÜBNAN'DA BÜYÜDÜ

Sadece ABD ve Güney Kore ile suçluların iadesi anlaşması bulunan Japonya'nın Ghosn'u yargılamak için geri getirmesinin zor olduğu düşünülüyor. Lübnan kökenli bir aileden Brezilya'da dünyaya gelen Ghosn Beyrut'ta büyüdü. Ghosn'un Brezilya, Fransa ve Lübnan pasaportu bulunuyor.

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Z kuşağı için elektrikli üretecek



Güney Koreli KIA, "Plan S" kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında geliştirecek. Tek bir şarj ile 500 km'nin üzerinde menzile ulaşacak araç, 20 dakikanın altında hızlı şarj özelliğine de sahip olacak.







KIA, 2022'den itibaren SUV ve MPV'lerle elektrikli ürün gamını genişletecek ve 2025'e kadar 11 modelden oluşan elektrikli ürün ailesine kavuşacak. Teknolojiyle birlikte büyüyen Y kuşağı ve teknolojiyle doğan Z kuşağı için stratejisini geliştiren KIA, elektrik araç pazarında liderliği hedefliyor. 'Plan S' ile elektrikli araç teknolojisine yatırımlarını hızlandıracak olan KIA, gelişmiş pazarlardaki toplam satışlarının yüzde 20'sini elektrikli araçlardan sağlayacak.