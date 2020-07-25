UFUK SANDIK

Kör nokta trafikte güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri. Özellikle kamyon ve çekicilerde oluşan kör nokta, trafikteki diğer araçlar, bisikletliler ve yayalar için büyük tehlike yaratıyor. Trafikte şerit değiştiren araçları, yan ve dikiz aynalarından göremediğiniz konuma 'kör nokta' deniyor. Normal aynalar kör noktaların oluşmasını engelleyemiyor. Üreticiler, bu sorunu teknolojik çözümlerle ortadan kaldırmak için çaba harcıyorlar. Teknoloji şirketi ve lastik üreticisi Continental da bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Üçüncü nesil güvenlik teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, radar ve kamera verilerini yapay zeka ile birleştirip bisiklet kullanıcılarının ve yayaların hareketlerini tanımaya odaklanıyor. Bu sayede de trafikte tehlikeye maruz kalan bireylerin daha proaktif bir şekilde güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

DİKİZ AYNASINA ENTEGRE



Şirketin, kamyonlar için geliştirdiği Dönüş Destek Sistemi teknolojisi sürücü ve yayaların hayatını kolaylaştırırken trafikteki tehlikeleri de azaltıyor. Kamyonların dikiz aynalarına entegre edilebilen radar tabanlı sistem, kavşaklarda güvenliği önemli ölçüde artırarak sürücüler için güvenli sürüşün önünü açarken, tehlike olasılığını da düşürüyor. Bu sistem, aracın yan taraflarındaki alanı dört metre, arkasını ise 14 metreye kadar görüntülemeye olanak tanıyarak olası kazaları en aza indiriyor.

2024'DE ZORUNLU OLACAK





Son teknolojiyle üretilen sistemin Avrupa Birliği tarafından 2024 itibarıyla tüm yeni kamyonlarda kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Ancak bu çözümler yeni üretilen araçlarda bulunuyor. Trafikte ise çok sayıda eski kamyon ve çekici var. Continental'ın geliştirdiği bu güvenlik teknolojisi eski kamyonlara kolaylıkla takılabiliyor. Böylece bu araçları da daha güvenli hale getiriyor.



SPORCU İTALYAN DA MODAYA UYDU

Maserati tarihinin ilk elektrikli modeli olan Ghibli Hybrid tanıtıldı. Maserati'nin elektrikliye geçiş stratejisinin ilk hamlesini oluşturan ve eylül ayından itibaren üretime başlanacak olan yeni Ghibli Hybrid'in ardından markanın ilk tamamen elektrikli modelleri olan yeni GranTurismo ve GranCabrio ise 2021 yılında görücüye çıkacak. Ghibli Hybrid'de; 48 voltluk bataryalı hibrit sistemi ile 330 bg güç ve 450 Nm tork değeri sunan benzinli motor yer alıyor.