UFUK SANDIK

Pandemi ile birlikte artan hijyen ihtiyacı ve dezenfektan kullanımı, gün içinde temas ettiğimiz yüzeylere zarar verebiliyor. Özellikle el dezenfektanlarındaki etanol gibi kimyasallar, otomobillerin iç yüzeyinde yıpranmalara ve kötü görüntülere neden olabiliyor. En çok direksiyon simidi, vites topuzu, kokpitteki plastik ve kauçuk aksamlarda soyulma ve tuşlarda silinme görülüyor.

Sorunu çözmek için harekete geçen Ford mühendisleri uzun zamandır araçlarda yeni ürünler test ediyorlar. Yapılan testlerde de, otomobil iç yüzeylerinin, neye maruz kaldıkları fark etmeksizin, iyi görünmeye devam etmesi için koruyucu kaplamaların kimyasal yapısının yeniden formüle edilebildiği görülüyor. Yapılan testler, eşya depolama ve araç içi plastik aksesuarları gibi yan ürünleri de kapsıyor.







Mühendisler plaja park edilmiş bir arabanın iç sıcaklığına eşdeğer, bazı durumlarda 74 dereceye kadar ulaşabilen sıcaklıklarda malzeme numunelerini test ediyor. Güneşe uzun süre maruz kalma simülasyonunda ise bu numuneler 1152 saate (48 gün) kadar UV mor ışık testine tabi tutuluyor. Ayrıca plastikler, eksi 30 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda mukavemet (gerilim ve zorlanma) açısından test edilirken, çeşitli yöntemlerle plastiğin çatlamadığından emin olunuyor.

Ford Avrupa, Dunton Teknik Merkezi, Malzeme Teknolojisi Merkezi'nde kıdemli malzeme mühendisi Mark Montgomery, "El dezenfektanı son dönemde kullanımı oldukça artan bir ürün, bu yüzden uzun süredir testlerimizin bir parçası oldu. En zararsız görünen kimyasal bazlı ürünler dahi iç yüzeylerle temas ettiklerinde aşınma, yıpranma gibi sorunlara neden olabiliyor, ancak el dezenfektanları, güneş losyonu ve böcek kovucu gibi ürünler otomobil iç yüzeylerinde çok daha fazla zarar verebiliyor" diyor.

OZON GAZIYLA HİJYEN



RS Servis de pandemi sürecinde hayatımıza giren el dezenfektanları ve kolonyalar ile ilgili olarak araç sahiplerine uyarıda bulundu. Normalde ellerde hijyen sağlayan dezenfektan ve kolonyaların, araç içindeki direksiyon simidi, vites topuzu ve kokpitteki plastik ve kauçuk aksamlara zarar verdiğine dikkat çeken RS Servis, etil alkol bazlı dezenfektanların araç içi yüzeylere uzun vadede zarar vereceğini, soyulma, yıpranma ve tuşlarda silinmelere sebep olduğunu önemle belirtiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı onayı ve MSDS raporu olmayan dezenfeksiyon uygulamalarından kesinlikle uzak durulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Konusunda uzman ekipler tarafından QAC bazlı, su, oksijen ve koloidal bileşenli kokusuz, iz bırakmayan dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması öneriliyor. Ozon gazıyla yapılan dezenfeksiyon uygulamalarının koronavirüs ailesindeki virüsleri öldürdüğünün de uzmanlar tarafından kanıtlandığı söyleniyor.



Emniyet kemeri de temizlenmeli



Pandemi ile birlikte el dezenfektanı satışları geçen yıla göre 18 kat arttı. Her ne kadar el dezenfektanları, kullanıcının ellerindeki mikropları öldürmeye yardımcı olsa da özellikle araç başka insanlarla ortak kullanılıyorsa aracın içerisinde mikroplar hâlâ varlığını sürdürebiliyor. Uzmanlar "Direksiyon simidi, vites kolu, kapı kulpları, herhangi bir düğme veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kolları gibi sık sık dokunulan alanlara özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca, emniyet kemerleri de her sürücünün temizlik kontrol listesinde öncelikli olmalıdır. Emniyet kemeri üzerimize temas eder ve hapşırma ve öksürme sırasında mikroplara maruz kalırlar" şeklinde uyarıda bulunuyor.