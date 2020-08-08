UFUK SANDIK

70'li yılların başlarında otomobillerde isteğe bağlı olarak sunulan hava yastıkları artık standart olarak bulunuyor. Bugün her otomobilde sürücü, yolcu, perde hava yastıkları var. Lüks otomobillerde ise hava yastığı sayısı daha fazla. Ön, yan, diz, kalça, perde, ayak, emniyet kemeri, yan gövde hava yastıkları gibi...

Ancak otomotiv firmaları sürücü ve yolcuların güvenliğini korumak için otomobillerine yeni hava yastıkları yerleştiriyorlar. Son olarak Honda yeni Jazz modelinde ön orta hava yastığı teknolojisini standart olarak sunmaya başlamıştı. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen yeni ön orta hava yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini artırıyor. Yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını azaltıyor.

Mercedes-Benz de otomobilin arkasında oturan yolcuları korumak için bir hava yastığı geliştirdi. Şirket, eylülde yollara çıkacak yeni S-Serisi'nde arka koltuklardaki iki yolcu için dünyanın ilk ön hava yastığını kullanıma sunacak. Opsiyonel olan arka hava yastığı, sert bir darbe anında ön koltukların sırtlıklarından açılıyor ve arka koltuklardaki iki yolcuya ek bir koruma sağlıyor.





YARALANMALARI ÖNLÜYOR



Silindirik boru şeklindeki yapı gazla şişiriliyor ve kanat şeklinde bir çerçeveye geriliyor. İki kanat arasında büyük ve çadır benzeri bir hava yastığı bulunuyor. Söz konusu hava yastığı özel patentli valfler üzerinden ayarlanarak ortam havası ile dolduruluyor. Supap folyosunun tasarımı, arka yolcu hava yastığına çarptığında havanın tekrar dışarı kaçmasını önlüyor. Tüp hacminin küçük olması oldukça büyük bir hava yastığının hızla açılmasını sağlıyor. Tüp şeklindeki kanatlar engel teşkil ettiğinden hava yastığı düşük bir kuvvetle ve düşük yaralanma riski ile açılıyor. Hava yastığı, emniyet kemerinin vücudu tutma işlevini destekleyerek baş ve boyun üzerinde oluşan yükleri azaltıyor. Şişen emniyet kemeri şeklindeki kemer yastığı ile S-Serisi arka koltuk yolcularının güvenliğinde yeni standartlar belirliyor.



MİDE BULANTISINA SON



Seyahatlerde yaşanan en çok karşılaşılan sorunlardan birisi mide bulantısıdır. Mercedes-Benz S-Serisi'nde geliştirdiği yeni bir teknolojiyle bu sorunu ortadan kaldıracak. Otomobilde kullanılan E-ACTIVE BODY CONTROL ile her bir tekerlek üzerindeki yay ve amortisör, kuvvetlerini ayrı ayrı düzenliyor ve böylece salınım, esneme ve kaldırma kuvvetleri önleniyor. Ayrıca "viraj" sürüş modunda, araç aktif olarak viraja doğru yatıyor. Virajda yatma fonksiyonu ve konforlu yürüyen aksam ayarı sayesinde benzersiz bir sürüş konforu oluşuyor. Böylece hassas bir mideye sahip yolcular kendini daha da rahat hissediyor.