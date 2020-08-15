UFUK SANDIK

Otomotiv dünyasının geleceği elektrikli araçlarda... Bunu gören birçok firma elektrikli araçlara yöneldi. Sadece otomobiller değil, minibüsler, kamyon ve otobüsler de elektrikli üretilmeye başlandı. Son dönemde özellikle elektrikli otobüsler Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Avrupa'da da elektrikli otobüslerin sayısı her yıl artıyor.

Aslında elektrikli otobüsler 50 yıllık bir geçmişe sahip. Otomotiv dünyasındaki ilk elektrikli otobüsü MAN üretmiş. Gelin, ilk elektrikli otobüsün hikayesine göz atalım...

Şehir içi yollarda hava kirliliği ve gürültü ile mücadeleye olumlu katkı sunmak amacıyla üretilen 750 HO-M10 E model ilk elektrikli otobüsün tanıtımı 1970 yılında yapıldı. Büyük yankı uyandıran tanıtımın ardından ilk prototip, kapsamlı fabrika testlerinin ardından Ocak 1971'de yıl boyunca bir dizi testten geçirilmesi için Koblenz'de bir ulaştırma firmasına teslim edildi. 99 yolcu kapasitesi ve 50 kilometrelik menzili ile buradaki düzenli servis hizmetinde önemli bir arıza yapmayan elektrikli otobüs yaklaşık 6 bin kilometre yol yaptı. Römorka yerleştirilmiş batarya ile iki-üç saatlik sürüş imkanı sunan ve değiştirme istasyonundaki yedek römork değişimi ile sürekli çalışması sağlanan otobüsün bataryası ise elektrik talebinin az ve ucuz olduğu saatlerde şarj edildi.

OLİMPİYATLARDA DA KULLANILDI



MAN'ın elektrikli otobüsleri 1972 yılında düzenlenen Münih Olimpiyatları'nda da da kullanıldı. Şampiyon atletler Olimpiyat Parkı ve Olimpiyat Köyü arasında iki elektrikli ve sekiz doğalgazlı MAN otobüsleri ile taşındı.

Ekim 1974'te MAN, yeni bataryalı- elektrikli otobüslerini Mönchengladbach şehrine teslim etti. Yıllar içinde geliştirilerek, kapasiteleri yüzde 50 artırılmış batarya üniteleri ile yenilenmiş ve otomatik değiştirilen römork modülü sayesinde 80 kilometrelik menzille ulaşan otobüsler daha sonra da Düseldorf-Frankfurt şehirleri arasında kullanıldı.

Bugün de elektrikli otobüsler konusunda çalışmalarını sürdüren şirket, yeni Lion's City E modellerinin 12 ve 18 metrelik versiyonlarını 2018'de tanıttı.

Lion's City E'nin 12 metrelik versiyonu 88, 18 metrelik versiyonda ise maksimum 120 yolcu alabiliyor. Tamamen elektrikle çalışan güç aktarma sistemi tek otobüste 160 kW'dan maksimum 240 kW'a kadar güç üretebiliyor. Körüklü otobüste ise bu rakam 320 kW ile 480 kW arasında değişiyor. Bunun için gerekli enerji, tek otobüste 480 kW ve 18 metrelik versiyonda da 640 kW kurulu kapasite ile modüler bataryalardan sağlanıyor. Lion's City E, bataryaları servis ömrü boyunca güvenilir bir şekilde 200 km menzile, elverişli koşullarda ise 280 km'ye kadar ulaşabiliyor.