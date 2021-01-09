UFUK SANDIK

2020 otomotiv pazarı açısından ilginç bir yıl oldu. Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçları yerine bireysel mobilitenin tercih edildiği görüldü. Bu yüzden sıfır otomobillere olan talep arttı. Ancak pandemide fabrikalarda üretimin kesintiye uğraması, stok sorununa neden oldu. Firmalar talebi karşılayamadı.







Tüketiciler çare olarak ikinci el otomobil pazarına yöneldiler. Bu durum ikinci elde fiyatların suni şekilde artmasına neden oldu. İkinci el otomobiller altın, döviz, faiz gibi yatırım araçlarıyla yarışır hale geldi. Yüksek kazanç nedeniyle farklı mesleklerden birçok insan ikinci el oto ticaretine başladı.

İşte bu tablo yeni problemleri de beraberinde getirdi. Araç fiyatlarındaki artış sebebiyle daha düşük fiyata sahip hasarlı araçların, doğru şekilde onarılmadan satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.







İkinci el otomobil alacaklara uyarılarda bulunan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, hasar kaydı geçmişi ve değişen, boyanan kaporta aksamından bağımsız olarak hava yastığı konusuna kuşkuyla yaklaşılması gerektiğine dikkat çekti. Emre'nin uyarıları şöyle: "Bu yıl ikinci el araç pazarındaki hızlı sirkülasyon, işi otomobil alım-satımı olmayanların da iştahını kabarttığı için, artan fiyatların etkisiyle daha uygun fiyatlı algısı yaratan hasarlı araçların onarılıp tekrar satışa çıkmasına sebep oldu. Fakat onarımların birçoğu yanlış, ihmaller yüksek ve maliyeti düşürmek için çoğunlukla hile yoluna başvuruluyor. Hava yastığı patlamış bir aracın kokpitini tamamen değiştirmek maliyeti artırıyor ve onun yerine kaplama yoluna gidiliyor. Bir aracın torpidosunu kaplamak, bir daha hava yastığının açılmamasına sebep oluyor. Hava yastıkları ve tüpleri çok pahalı olduğu için, yerine köpük, çocuk bezi, zıbın gibi malzemeler koyuluyor ve araç beynine giden sinyaller dirençlerle kesilerek patlamamış gibi gösteriliyor. Emniyet kemeriyle eş zamanlı çalışan hava yastığı sistemindeki arızaları gizlemek için yine emniyet kemeri sargılarındaki sensörler hilelerle kandırılıyor. Bu tarz durumları vatandaşımızın basit kontrollerle tespit etmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre birçok oto ekspertiz noktasında halen en kapsamlı ekspertiz işleminde dahi hava yastığı kontrolü yapılmıyor. Bu yüzden ikinci el otomobil satın alırken dikkatli olun. Hava yastığı yerine bebek bezi konulmuş otomobil satın almayın.







GÜVENLİ MESAFE İÇİN IŞIKLI KAZAK



Ford, yeni yılda sürücülerin 'güvenli mesafeyi' korumaları için eğlenceli bir yılbaşı kazağı tasarladı. Markanın yılbaşı temalı kazağında yer alan geyiğin boynuzlarında, burnunda ve kuyruğunda yer alan projektörlerle yere 1.5 metre güvenli mesafeyi gösteren bir yılbaşı ağacı yansıtılıyor. Havanın daha erken karardığı yılın bu zamanında bisiklet ve scooter sürücülerinin yolda daha görünür olmasını ve sürüş sırasında yaşadıkları en büyük problem olan yakın mesafe geçişe dikkat çekmeyi hedefliyor. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafeyi korumayı isteyen yayaların da tercih edebileceği bu eğlenceli kazak, Ford'un Yolu Paylaş kampanyasının bir parçası olarak trafikteki sürücülerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.