8 kural + 5 gün

Kış mevisimi geride kaldı, şimdi yenilenme, canlanma zamanı. Bu mucize diyetle tüm kış vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulacak, kilo vereceksiniz. Üstelik cildiniz ve saçlarınız ışıltısına kavuşacak

Kış mevsimi bedeni yıpratan bir süreçtir. Çünkü kış boyunca hava kirliliği, artan enfeksiyonlar, güneşten yeterince yararlanamama ve daha az sebze meyve tüketimine bağlı olarak vücutta 500'den fazla kimyasal, yedi çeşit tarımsal ilaç kalıntısı birikir. Bu ağır metal ve kimyasalların getirdiği yük, karaciğerin iyi çalışmasına engel olur. Ve kronik yorgunluk, sabah uyanmada zorluk yaşanır. Ayrıca kimyasalların bağırsaklarda birikmesi nedeniyle yararlı bakterilerin sayısı azalır. Böyle olunca vitamin ile mineraller yetersiz emilir. Vitamin ve mineral eksikliği saçlarda kuruma ve dökülme, tırnaklarda tel tel ayrılma ve üzerinde yapısal değişiklikler, ciltte kuruluk ve renk değişiklikleri olarak kendini gösterir. Ve toksin miktarı arttıkça hafıza zayıflığı, bulanık görme, reflü, sinir sisteminde bozulma ve depresyon, sırt ağrıları ve şişkinlik de ortaya çıkabilir. Bahar yorgunluğundan kurtulmak cildinizden tırnaklarınıza, saçlarınızdan iç organlarınıza kadar yenilenmek için 8 ipucu ve 5 günlük beslenme planımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1- Klorofil suyu ile ağır metalleri yok edin: Hava kirliliği, pişirme ile oluşan toksinler, sebze ve meyvelerde kullanılan ilaç kalıntıları ve besinlerde oluşan aflatoksine bağlı tümü zararlı bileşikleri klorofilden zengin marul, salatalık, taze nane, taze maydanoz, roka ile tamamen temizleyebilirsiniz. Günde 100 mg klorofil içeren yeşil sebze suyunuz, kışın depolanan tüm kimyasalların bir hafta içinde yok olmasını sağlar. 100 ml klorofil almanız için 250 ml bu yeşil sebzelerin suyundan içmeniz yeterli. 5-6 salatalık, çeyrek demet taze maydanoz, 4-5 dal marul yaprağı ve 1 avuç taze nane yaprağını katı meyve sıkacağında sıkarak, günün herhangi bir zamanında içebilirsiniz.

2- Probiyotik ile yorgunluğunuzu yenin: Baharda bol probiyotik içeren taze besinler tüketmek, bağırsağın içinde besinlerin emilimi kolaylaştıran fırçamsı yapıların büyümesini sağlayarak florayı olumlu yönde etkiler. Probiyotikler elma sirkesi ve yoğurtta bolca bulunur. Ve bu probiyotikler her birey için etkilidir. Bağırsak hareketlerini arttıran, ağızdan mideye kadar kanser yapıcı maddelerin yok olmasını sağlayan elma sirkeli tarçın suyunu bir hafta boyunca her sabah aç karnına içmenizi öneririm. 1/4 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı elma sirkesi üzerine, 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve karıştırın. Ilık olarak için. Ara öğünde ise zerdeçallı ayran, gün içi yorgunluğunuzu alacak. Çırpıcıda 1/2 su bardağı yoğurt, 1/4 çay kaşığı zerdeçal, 1 diş sarımsak ve 1 avuç taze naneyi ayran kıvamına gelinceye kadar çırpın.

3- Domates suyu ile cildi parlatın: Baharda cildi en çok yıpratan unsur, güneş ışınlarıdır. Kış mevsiminde ise biriken toksinler cildin yapısını bozar. Güneş ışınlarında bulunana ultraviyole cildin yaşlanmasını hızlandıran önemli bir etkendir. Cildi ultraviyole ışınlarından koruyan, toksinlerden arındırarak cilde canlı bir yapı kazandıran üçlü, limon kabuğu, domates ve taze nane karışımı içecektir. Katı meyve sıkacağına 2 büyük boy domates, yarım limonun kabuğu ve 1 avuç taze nane yapraklarını birlikte sıkın ve biraz da taze limon suyu ekleyerek günde 2-3 bardak kadar için. 1 hafta içinde cildinizin parlayıp eski canlılığını kazandığını göreceksiniz.

4- Parlayan saç, tırnak için yaban mersini: Minicik taneler güzelliğin sırını taşıyor diyebilirim. Bolca C ve E vitamini içerdiği için cildin pürüzsüz olmasını, saçların canlanmasını sağlar, tırnakların kurumasını önler. Taze yaban mersinini 1 su bardağı kadar 1 hafta boyunca tüketirseniz, E vitamininin vücuda vereceği nemlenme sayesinde güzelliğinize güzellik katmanız olası. Çünkü yüksek E vitamini ve nem derinin serbest radikallere karşı savaşmasını sağlar, saçlara nem vererek parlak görünmesini destekler ve tırnak gibi sert dokuların kurumasını önler.

5- Lenfatik dolaşımı canlandıran kara lahana: Dolaşımda olan toksinlerin atımını sağlayan kara lahana bolca K vitamini ve demir minerali ihtiva eder. Kara lahanayı hafif pişmiş tüketmek kanın akışkanlığını hızlandırır ve kanın pıhtı yapma süresini de dengede tutar. Kan dokulara ne kadar çok gelir ve orada kalırsa doku yenilenir. Ayrıca iyi bir demir kaynağı olan kara lahana derinin solmasını önler, tırnakların soyulmasına karşı koruyucu etki gösterebilir. Salatalarınıza buharda pişmiş veya az pişmiş ince kıyılmış kara lahana yapraklarını bolca doğrayın.

6- İşlenmiş besinlerden uzaklaşın: Mevsim geçişlerinde vücudun biyoritmini kontrol altında tutmak için işlenmiş tüm besinlerden uzak durmak şart. Çünkü işlenmiş tüm yiyecekler yani tahılları saflaştırma, konsantre kutuda satılan aroma ve dışarından katılan vitaminli doğal olmayan sebze/meyve suları, endüstriyel çay şekeri, yapay tatlandırıcılı ve kimyasal katkılı gazlı/gazsız içecekler, marketlerde doğranmış paketlerde satılan sebzeler, çürümüş ve küflü meyveler gibi sağlıksız koşullarda sunulan yiyecekler vücudun savunma mekanizmasını zayıflatır.

7- Doğal yiyecekler tercih edin: Doğanın bize sunduğu formda yiyecek seçimi mevsim geçişlerinden etkilenmemek için en önemli kural. Taze çiğ sebzeler, taze meyveler, çiğ kavrulmamış kuru yemişler, kurubaklagiller ve rafine edilmemiş tüm tahıllar (buğday, tam tahıl kahvaltılık gevrekler, tam buğdaydan yapılan ekmek çeşitleri, yabani pirinç, kepekli/integral makarna) beslenmenin ana tabanını oluşturmalı. Çünkü bu doğal besinlerden 8 binden fazla bitkisel kimyasallar, çok farklı antioksidanlar, prebiyotikler, doğal vitamin ve mineraller ile diyet lifi alabiliriz. Bu sayede mevsim değişikliklerinde oluşan bağışıklık sisteminde çökmeyi engelleyerek, vücudun ürettiği ya da maruz kaldığı toksinlerden arınmamız kolaylaşır. Ayrıca rafine edilmemiş tahıl kaynakları hormonların da düzgün çalışmasını sağlar, vücudun yağ deposu oluşturmasını engelleyebilir.

8- Aktiviteyi sabah veya akşam yapın: Metabolizma için fiziksel aktivite şart. Aktivite kalori yakımını arttırarak, yağ depolarını azaltan metabolizmayı hızlandıran önemli bir destekleyicidir. Vücutta kalori yakımının devamlılığını sağlamak için fiziksel aktiviteyi düzenli yapmalıyız. Ancak bir hormon var ki; onu aktive edebilmek ve yağ yakımını arttırabilmek için fiziksel aktivitenizin saatlerini de ayarlamanız en ideal sonuca ulaşarak metabolizmanızı da hızlandırmanıza yardımcı olacaktır. Bu hormonun adı kortizoldur. Sabah erken ve akşam geç vakitlerde kortizol en düşük seviyelerine gelir. Kortizol düştüğünde uyuşukluk ve depresyona eğilim artar. Hem atıştırmayı hem de uyuşukluğu ortadan kaldırmak zayıflama sürecinde önemlidir. Sabah 05:00-07:00 ile akşam 21:00-22:00 kortizolün en düşük olduğu saatlerde egzersiz yapmak kortizolün kanda hızlı bir şekilde yükselmesini kolaylaştırır. Kortizol yükseldikçe vücutta da yağ yakımı artar.

5 GÜNLÜK DETOKSLA 3 KİLO YAĞDAN KURTULUN

BİRİNCİ GÜN

KAHVALTI: Taze lor peyniri Ruşeymli ekmek Taze nar veya taze ananas Bol taze domates, salatalık, taze maydanoz ve kırmızı biber

ÖĞLE: Kereviz çorbası Derisiz hindi söğüş dilimleri Az yağlı çoban salatası

AKŞAM: Zeytinyağlı kabak yemeği Cacık Ruşeymli ekmek Az yağlı çoban salatası

ARA ÖĞÜN: Kabuklu taze elma Tuzsuz yer fıstığı

İKİNCİ GÜN

KAHVALTI: Az yağlı beyaz peynir Tam buğday ekmeği Portakal Bol taze domates, salatalık, yeşil biber, taze dereotu

ÖĞLE: Ezogelin çorbası Hindi kuşbaşılı kabak Az yağlı karışık mevsim salata

AKŞAM: Kıymalı ıspanak Yoğurt Tam buğday ekmeği Az yağlı karışık mevsim salata

ARA ÖĞÜN: Az yağlı süt Taze veya kuru ceviz

ÜÇÜNCÜ GÜN

KAHVALTI: Haşlanmış yumurta Cevizli tam buğday ekmeği Kivi Taze domates, salatalık, taze maydanoz

ÖĞLE: Şehriyeli domates çorbası Izgara somon Az yağlı roka salatası

AKŞAM: Etli veya zeytinyağlı kuru fasulye Kefir

ARA ÖĞÜN: Prebiyotikli sade yoğurt Taze veya çiğ kavrulmamış fındık

DÖRDÜNCÜ GÜN

KAHVALTI: Yağsız süt Şekersiz, kuru meyvesiz ve kuru yemişsiz müsli Taze çilek

ÖĞLE: Erişteli sebze çorbası Kuzu pirzola Az yağlı marul salatası

AKŞAM: Yeşil mercimek yemeği Yoğurt Tam buğday ekmeği Az yağlı marul salatası

ARA ÖĞÜN: Armut Tuzsuz çiğ kavrulmamış kabak çekirdeği içi

BEŞİNCİ GÜN

KAHVALTI: Az yağlı yoğurt Tam tahıllı şekersiz kahvaltılık mısır gevreği Muz

ÖĞLE: Kepekli pirinç çorbası Hindi sote Az yağlı havuç salatası

AKŞAM: Beyaz peynirli fırında sebze salatası

ARA ÖĞÜN: Ayran Fındık

KEREVİZ ÇORBASI (2 kase)

Malzemeler:

1 adet kök kereviz

Kereviz sapı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı az yağlı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6-7 dal taze dereotu

1/4 limon

1/4 çay kaşığı zerdeçal

Yapılışı: Tüm sebzeleri yıkayın. Kereviz, kuru soğan ve sarımsakları dörde bölüp pişirme kabınıza koyun. Kereviz saplarını da üzerine ekleyip az suda sütle beraber pişirin. Tencerede kendi suyunda taze dereotu ile mutfak robotundan geçirin. Üzerine zeytinyağı dökün ve zerdeçalı de ekleyerek karıştırın. Kaselere koyduktan sonra limon sıkarak servis edin. 1 porsiyon 115 kalori

HİNDİ KUŞBAŞILI KABAK (4 PORSİYON)

Malzemeler:

2 orta boy kabak

1 orta boy domates

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 havuç taze kereviz sapları

1 orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

6 adet haşlanmış kuşbaşı hindi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İnce kıyılmış taze dereotu

Yapılışı: Tüm malzemeleri yıkayın. Kabakları 1 parmak kalınlığında halka şeklinde kesin. Düdüklü tencereye koyun. Üzerine halka halinde domates, kırmızı ve yeşil biberleri, kuru soğan ve sarımsağı ekleyin. Kereviz saplarını kıyarak kuşbaşı hindi etiyle beraber sebze karışımına koyup, kaşıkla harmanlayın. Düdüklüde pişirdikten sonra büyük servis kasesine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış taze dereotunu serpip tabaklarınıza servis edin. 1 porsiyon 75 kalori

BEYAZ PEYNİRLİ FIRINDA SEBZE SALATASI (1 PORSİYON)



Malzemeler:

4 ince dilim az yağlı beyaz peynir

1/2 kereviz

1/2 kabak

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 kase mantar

1/2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıyılmış taze dereotu ve maydanoz karışımı

Kıyılmış kurutulmuş domates

Yapılışı: Fırın tepsinize yağlı kağıt koyun. Yıkanmış sebzelerden kerevizi elma dilimi; kabak, biberler, havuç julyen şeklinde, kurusoğanı halkalar halinde keserek tepsiye gelişigüzel serpin. Mantarları bütün olarak koyun ve fırında pişirin. Büyük salata kasesine malzemeleri harmanlayarak koyun ve üzerine kıyılmış dereotu-maydanozu serpin. Peynirleri dilimler halinde üzerine kule yapacak şekilde dizin ve kurutulmuş domatesi peynirlerin üzerine serpin. Zeytinyağı gezdirerek salatanızı hazırlayın. 1 porsiyon 380 kalori