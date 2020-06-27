Hem saçlarınız parlasın hem de kilo verin

Herkes ışıl ışıl, parlayan ve gür saçlara sahip olmak ister. Öte yandan birçok kadının saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya olduğu da bir gerçek. Bu hafta paylaşacağım diyet programı ile hem saçlarınız parlayacak hem dökülmeyi önleyeceksiniz hem de kilo vereceksiniz

Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçlara sahip olmak istemeyen kadın eminim yoktur. Ancak bana gelen kadın danışanlarımın çoğunun saç dökülmesi problemi yaşadığını görüyorum diyebilirim. Kadınlarda saç dökülmesinde genetik ve etnik köken, hormonal durumlar, hastalık, ilaç kullanımı, saç şekillendirme araçlarının sıklıkla kullanılması, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme ve düzensiz yaşam tarzı gibi birçok faktör etkili. Peki, beslenmenin kadınlarda saç dökülmesini önleyen en önemli silahlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Tam yaza yeni girmişken güçlü ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlarken fit kalmanızı da destekleyecek süper diyetimi uygulamaya ne dersiniz? Sağlıklı protein kaynaklarını içeren, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin, kaliteli ve dengeli bir beslenme modeli saç yapısını, gücünü, yoğunluğunu, kilosunu ve büyümesini etkilediğinden, saç uzamasını sürdürmenin ve gelecekteki kaybı veya incelmeyi önlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Saç uzamasını etkileyen yaygın besin eksiklikleri arasında demir ve A, B ve D vitaminleri bulunur. Çinko, selenyum ve biyotin minerallerinin de kanda düşük düzeyde olması da saç dökülmesi ile ilişkilidir.



Saçlara güç kazandıran, haftada 3 kilo verdiren diyet



PAZARTESİ



KAHVALTI:



1 yumurtalı menemen,

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği

5 zeytin veya 6 yarım ceviz

domates

salatalık

maydanoz

dereotu

tere

roka

biber

ÖĞLE:



Lor peynirli taze fasulye, 1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği



LOR PEYNİRLİ TAZE FASULYE TARİF:



Malzemeler: (4 kişilik)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

500 gram taze fasulye

3 orta boy domates

6 yemek kaşığı lor peyniri

1 su bardağı su

Karabiber

Pul biber

Tuz Yapılışı: Zeytinyağını geniş bir tencereye alınız, yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyip hafif kavurunuz. Temizlenip ayıklanmış fasulyeleri de ekleyip 5 dakika kavurmaya devam ediniz. Daha sonra kabuğu soyulup doğranmış domatesi, baharatları ve suyu da ilave ediniz. Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kadar pişiriniz. Üzerine lor peynirini ekleyiniz. Soğuk olarak servis ediniz. ARA ÖĞÜN:

2 kuru kayısı ve 8 yarım ceviz



AKŞAM YEMEĞİ:



6 yemek kaşığı kıymalı yeşil mercimek yemeği

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 kase mevsim salata

ARA ÖĞÜN:



10 adet yeşil erik veya 3 adet mürdüm eriği

SALI

KAHVALTI:



1 kase kakaolu yulaf lapası KAKAOLU YULAF LAPASI TARIFI:

Malzemeler (1 porsiyon):

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı süt

Vanilya Süsleme için:

1 adet kuru kayısı

4 adet çiğ badem

1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği Yapılışı: Tüm malzemeyi karıştırarak kısık ateşte 3-4 dakika kadar pişiriniz. Yulaf lapası piştikten sonra kaseye alıp üzerine kuru meyve ve yağlı tohumları ekleyerek tüketiniz.

ÖĞLE YEMEĞİ:



100 gram fırında balık

1 büyük kase roka

domates salatası

ARA ÖĞÜN:



1 avuç badem veya fındık

AKŞAM YEMEĞİ:



6 yemek kaşığı zerdeçallı kuru fasulye

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği ARA ÖĞÜN:

10 adet çilek veya böğürtlen

ÇARŞAMBA



KAHVALTI:



1 dilim beyaz peynir

1 tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği

Domates

salatalık

maydanoz

dereotu

tere

roka

biber





ÖĞLE YEMEĞİ:



1 büyük boy zeytinyağlı enginar,

1 su bardağı ayran ARA ÖĞÜN:

1 adet Kudüs hurması,

4 yarım ceviz



AKŞAM YEMEĞİ:



1 büyük kepçe sumaklı domates çorbası

1 kase havuç- alabaş salatası



SUMAKLI DOMATES ÇORBASI



Malzemeler: (4 kişilik)

8 orta boy domates

1 büyük boy kırmızı biber

1 orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı köftelik bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sumak

Kimyon

Tane karabiber

Pul biber



Tuz Yapılışı:



Domateslerin ve soğanın kabuğunu soyup dörde bölünüz ve tencereye koyunuz. Kırmızı biberi de küp küp doğrayıp tencereye ekleyiniz. Tencereye 2 su bardağı su ekleyiniz ve 10 dakika kadar pişiriniz. 1 yemek kaşığı köftelik bulgur, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekledikten sonra 10 dakika daha pişiriniz. Pişen çorbayı blenderden geçiriniz. Son olarak bir tatlı kaşığı sumak ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip iyice karıştırınız. Sıcak servis ediniz.



ARA ÖĞÜN:



1 ince dilim karpuz veya kavun



PERŞEMBE



KAHVALTI:



1 porsiyon tatlı patatesli İspanyol omleti



TATLI PATATESLI İSPANYOL OMLETİ



Malzemeler (4 kişilik):



1 orta boy tatlı patates

4 yumurta

1 kırmızı biber

1 çarliston biber

1/4 demet maydanoz

1/4 demet taze soğan

6 kurutulmuş domates

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı kepekli veya tam buğday unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tane karabiber



Tuz Yapılışı:



Tatlı patatesi küp küp doğrayınız ve yumuşaması için çok kısa haşlayınız. Maydanoz, biber, kurutulmuş domates ve taze soğanı ince ince doğrayınız. Yumurta, süt, un, tuz ve tane karabiberi ayrı bir kapta çırpınız. Diğer tüm malzemeyi bu karışıma ekleyiniz. İster yağlı kağıt üzerinde fırında ister teflon tavada pişiriniz.



ÖĞLE YEMEĞİ:



1 büyük kepçe mercimek çorbası,

1 ince dilim tam buğday

ekşi maya ekmeği

1 kase mevsim salata



ARA ÖĞÜN:



1 su bardağı kefir



AKŞAM YEMEĞİ:



6 yemek kaşığı tavuk veya hindi sote

2 yemek kaşığı bulgur pilavı



ARA ÖĞÜN:



3 taze kayısı veya 1 orta boy şeftali



CUMA



KAHVALTI:



1 haşlanmış yumurta

1 dilim peynir

4 yarım ceviz

Bolca Çengelköy salatalık



ÖĞLE YEMEĞİ:



1 porsiyon ton balıklı tam buğday makarna



TON BALIKLI TAM BUĞDAY MAKARNA



Malzemeler (6 kişilik):



1 paket (400 gram) tam buğday veya kepekli makarna

2 kutu ton balığı

8 çeri domates

1/2 orta boy kırmızı kuru soğan

2 diş sarımsak

2 kırmızı biber

2 çarliston biber

10 adet ceviz içi

1/2 demet maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 orta boy domates

Tane karabiber

Pul biber Yapılışı: Makarnayı haşlayınız. Ayrı bir yerde çeri domatesleri dörde bölünüz. Kırmızı kuru soğan, kırmızı ve çarliston biberleri ince ince dilimleyiniz. Bu karışıma integral makarnayı ekleyiniz. Tane karabiber ve pul biber ile harmanlayınız. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve rendelenmiş domatesi sos olarak pişiriniz ve salataya ekleyiniz. Üzerine iri kırılmış ceviz ve ton balığını ekleyiniz.



ARA ÖĞÜN:



1 orta boy elma



AKŞAM YEMEĞİ:



4 yemek kaşığı zeytinyağlı nohut yemeği,

1 kase cacık



ARA ÖĞÜN:



1 avuç leblebi-kuru üzüm karışımı



CUMARTESİ



KAHVALTI:



Lor peynirli, maydanozlu omlet

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği

Domates,

salatalık,

maydanoz,

dereotu,

tere,

roka,

biber



ÖĞLE YEMEĞİ:



3 adet Hellim peynirli kabak köftesi

HELLİM PEYNİRLİ KABAK KÖFTESİ



Malzemeler (30 adet):



3 büyük boy kabak

2 orta boy havuç

300 gram hellim peyniri

3 yumurta

1/4 bağ taze soğan

1/4 demet taze kişniş

1/4 demet taze nane

5-6 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Pul biber

Tane karabiber Yapılışı: Kabakları rendenin normal tarafıyla

havuçları ince tarafıyla rendeleyiniz. Üzerlerine bir miktar tuz gezdirip, sularını salması için kenara alınız. Hellim peynirini rendeleyiniz. Taze soğan, kişniş ve naneyi ince ince kıyınız. Kabak ve havucun biriken suyunu süzüp, malzemenin kendisini de iyice sıkınız ve rendelenmiş hellime ekleyiniz. Yumurtaları ayrı bir yerde çırpınız. Yeşillikleri, ekmek kırıntısını, yumurtayı ve baharatları da harca ekleyiniz ve 30 dakika buzdolabında bekletiniz. Dinlenen harçtan parçalar kopararak köfte şekli veriniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde 170 derecede 30-40 dakika pişiriniz.



ARA ÖĞÜN:



1 ince dilim ananas



AKŞAM YEMEĞİ:



1 kase tarhana çorbası,

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği

ARA ÖĞÜN:



1 avuç kaju veya badem

1 avuç kaju veya badem



PAZAR



KAHVALTI:

1 dilim beyaz peynir

5 zeytin

1 ince dilim tam buğday ekşi maya ekmeği

Bol yeşil, kırmızı biber



ÖĞLE YEMEĞİ:



4 yemek kaşığı sebzeli kuşbaşı et sote,

3 yemek kaşığı bulgur veya patates püresi



ARA ÖĞÜN:



2 adet Hindistan cevizli hurma topu

HİNDİSTAN CEVİZLİ HURMA TOPU



Malzemeler (8 kişilik):



3 yeşil elma

3 kırmızı elma

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 çay bardağı fındık

2 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (harcı için)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya Süsleme için:

Hindistan cevizi Yapılışı: Fındıkları rondodan geçiriniz. Ayrı bir yerde kabuklarını soyduğunuz elmaları rendeleyiniz ve elmaların suyunu elinizle iyice sıkınız. Kuru üzüm, yulaf ezmesi, Hindistan cevizi ve sütü rendelenmiş elmalara ekleyerek karıştırınız. Süt yardımıyla yulafların yumuşamasını sağladıktan sonra bal, fındık, tarçın ve vanilyayı ekleyerek karıştırınız. Hazırladığınız karışımdan ufak parçalar alarak yuvarlayınız ve Hindistan cevizi tozuna bulayınız ve buzdolabında birkaç saat bekletiniz.



AKŞAM YEMEĞİ:



6 yemek kaşığı zeytinyağlı Beluga mercimeği, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 kase mevsim salata



ARA ÖĞÜN:



15 adet kiraz