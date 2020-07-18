Serinleten yaz diyetiyle 4 günde 2 kilo verin

Yaz aylarının en hararetli günleri kapımıza geldi dayandı. Bu sıcak günlerde bir yandan serinleyip bir yandan da fazla kilolardan kurtulmak mümkün... Bal ve propolisin başrolde yer aldığı, doğru uykunun ve yürüyüşün olmazsa olmaz olduğu diyetle 4 günde 2 kilo vereceksiniz

Bu hafta sizlere sıcak havalarda hem içinizi serinletecek hem de yepyeni hazırladığım yağ yakıcı özel tariflerle zayıflamanızı sağlayacak 4 günlük diyet planı vermek istiyorum. Sıcaklarda en çok ihtiyacımız olan soğuk içeceklerle zayıflamanın çok sağlıklı olacağı da kesin. Serinleten yaz diyetimde 3 ana 2 ara öğün ile zayıflayacaksınız. Öğünler arasında üç saat bırakma kuralına uymanızı, öğün atlamamanızı, serinleten içecekleri mutlaka yağ yakımını hızlandırması açısından eksiksiz içmenizi ve dört gün boyunca sabah aç karnına en az 45 dakika yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim.

DOĞRU UYKU İLE VÜCUDU CANLANDIRIN



Dört günlük özel diyetimde uykunuzu düzenleyerek melatonin seviyenizi dengede tutup metabolizmanızı da yağ yakımına adapte edebileceksiniz. Melatonin iyi ve kaliteli uyku, metabolizma hızı için önemli bir hormondur. Vücudumuzda melatoninin akşam 21:00 gibi sentezi başlamakta ve gece 02:00 civarlarında pik yapmaktadır. Sabah saat 07:00'ye doğru da keskin bir düşüş sergileyerek salınım son bulmaktadır. Bu nedenle düzenli çalışan metabolizmanın ertesi gün hızlı olarak çalışıp kalori yakımını desteklemesi için uyku kontrolünü elinize almanızı tavsiye ederim.

BAL İLE ENERJİ DOLU ZAYIFLAYIN



Zayıflama diyetlerinde hem enerji vermesi hem de besleyici, dayanıklı ve yoğun kıvamlı bir besin olmasından dolayı sıkça bal kullanmayı tercih ediyorum. Bal iyi zayıflamak için vücudun ihtiyaç duyduğu sağlıklı karbonhidratları içeriyor. 1 tatlı kaşığı 30 kalori enerji veren bal nasıl sıcak içeceklerde yararlı ise yazın buz gibi içecekleri tatlandırmak için de en şifalı tat verici şifadır.



ERKEN KAHVALTI ÖNEMLİ



Sabahın erken zamanında yapılan kahvaltı metabolizmanın hızlı çalışmasında etkilidir. Bu diyetimde güne erken başlayıp aç karnına yürüyüş yaptıktan sonra kahvaltı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü günün ilk önemli öğünü olan kahvaltı öğününün yapılmamasının metabolik ağır sonuçlarının direkt yağlanma üzerine olduğunu unutmamak gerekiyor. Kahvaltı yapmayan kişilerin gün içinde glisemik kontrolleri bozulmakta ve bir sonraki tüm öğünlerde daha fazla yeme eğilimine neden olmaktadır.

PROPOLİSLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN



Zayıflama sürecinde düzenli propolis tüketmek hem bağışıklığı güçlü tutmakta hem de yağ yakımını desteklemeye birebir etki sağlamaktadır. Propolis olarak antioksidan kapasitesi ve toplam fenolik madde miktarı yüksek olan alkol içermeyen, suda tamamen çözünen sadece sudan oluşan saf propolis kullanmanızı tavsiye ederim.

ÜÇ BAHARATA YER AÇIN



Zerdeçal, karabiber ve kimyon üçlüsü yağ hücrelerinde oksidasyonu arttırır. Kalori değerleri çok az olan ve içerisindeki biyoktif bileşenler ve uçucu esansiyel yağlar sayesinde sindirim sistemini rahatlatan çeşitli baharatları çorba, yemek ve salatalarınıza eklediğinizde yağ yakımı kolaylaşır.



Hem kilo verdiren hem serinleten yaz diyeti



1.GÜN

Kahvaltı:



1 dilim tam yağlı beyaz peynir

1 ince dilim tam buğday ekmeği

5 siyah veya yeşil zeytin

Doyana kadar domates, salatalık, biber, yeşillik

Öğle:

3 ev yapımı bol baharatlı yağsız dana köfte

3 yemek kaşığı domatesli bulgur pilavı

1 kase zeytinyağı eklenmiş mevsim salata

Ara öğün:

Öğle ve akşam yemeği arasına yayarak 1 litre ballı elmalı soğuk siyah çayı tüketin.

BALLI ELMALI SOĞUK SİYAH ÇAY



Malzemeler:



2 poşet siyah çay

1 taze elma

1 limon

8-10 yaprak taze nane

2 yemek kaşığı bal

Su

Yapılışı:

2 adet poşet siyah çayı 500 ml. sıcak suda demleyin ve sürahiye ekleyin. 1 adet elmayı katı meyve sıkacağından geçirip suyunu çıkararak çayın üzerine dökün. 1 adet taze limonu sıkın, taze nane yapraklarını ve 500 ml oda ısısında su ekleyerek 5 dakika kadar bekletin. Sonra balı koyup karıştırın, buzdolabında soğutun. Öğle ve akşam yemeği arasında bu lezzetli soğuk çayı tüketin.

Akşam yemeği:

4 yemek kaşığı zeytinyağlı semizotu veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı bamya yemeği

2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

1 kase zeytinyağlı çoban salatası

Ara öğün:

1 orta boy şeftali



2.GÜN

Kahvaltı:





1 yumurta ile hazırlanmış az yağlı omlet

1 dilim tam buğday ekmeği

Doyana kadar salatalık, biber, taze nane

Öğle:

2 adet sadece soğan garnitürlü zeytinyağlı enginar

1 kase zeytinyağı eklenmiş roka salatası

Ara öğün:

Öğle ve akşam arası 1 litre ballı zencefilli adaçayı tüketin.

BALLI ZENCEFİLLİ SOĞUK ADAÇAYI



Malzemeler:



4 su bardağı sıcak su

2 parmak kalınlığında taze zencefil

1 çay kaşığı kuru karanfil

1 adet limon

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: Sürahiye 4 su bardağı sıcak su, 2 parmak kalınlığında kabuğu soyulmuş dilimlenmiş taze zencefil, 1 çay kaşığı kuru karanfil ve 1 avuç kuru adaçayı yapraklarını koyup demleyin. Soğumaya yakın bal ve taze limonu sıkıp karıştırın. Bol buz ile soğutun.

Akşam yemeği:

1 kase soğuk ayran aşı çorbası

1 kase zeytinyağı eklenmiş pancar ve havuç salatası

Ara öğün:

12 adet taze kiraz



3.GÜN

Kahvaltı:



Enerji Veren Smoothie



ENERJİ VEREN SMOOTHIE:



Malzemeler:



1 çay bardağı süt

1/2 büyük boy muz

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 şase propolis, ginseng, guarana, zencefil içeren karışım

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı tarçın Yapılışı: Tüm malzemeleri blender'dan geçirin ve soğuk tüketin.

Öğle:

4 yemek kaşığı yağsız kuşbaşı veya derisiz tavuk veya hindi etiyle hazırlanmış sote yemek

1 su bardağı ayran

1 kase zeytinyağı eklenmiş kırmızı lahana salatası

Ara öğün:

3 adet mor erik

Akşam yemeği:

1 dilim karpuz

1 dilim tam yağlı beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Taze domates ve salatalık

Ara öğün:



1 çay bardağı kefir



4.GÜN

Kahvaltı:





1 haşlanmış yumurta

6 yarım ceviz

Doyana kadar taze domates, salatalık

Öğle:

4 yemek kaşığı zeytinyağlı yeşil mercimek yemeği

2 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 kase zeytinyağı eklenmiş semizotu salatası

Ara öğün:

Öğle ve akşam yemeği arasında 1 litre ballı tarçınlı soğuk ıhlamur çayı için.

BALLI TARÇINLI SOĞUK IHLAMUR ÇAYI



Malzemeler:



1 avuç ıhlamur çiçekleri

1 adet rulo tarçın

2 yemek kaşığı bal

1 limon

Yapılışı: Ayrı bir kapta 1 avuç ıhlamur yapraklarını 500 ml sıcak suda demleyin süzün ve sürahiye dökün. Tarçın ve taze limonun suyunu ekleyip balla karıştırın. Üzerine 750 ml soğuk su ekleyin. Bol buz ekleyerek servis edin.

Akşam yemeği:

100 gram fırında mevsim balığı

1 kase buharda karışık sebze

Ara öğün:

1 adet nektarin