Makarnalı diyetle 6 günde 2 kilo verin

Zeytinyağlı gıdalar, mantar, semizotu ve makarna... Evet, yanlış duymadınız makarna! Bu hafta paylaşacağım makarnalı diyetle altı günde iki kilo vermeniz mümkün. Fakat dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var...

Sağlıklı besinlerle keyif alarak zayıflamak ister misiniz? O halde bu hafta vereceğim özel diyetim tam size göre. Bu hafta diyetimde özellikle yer verdiğim zeytinyağının, kahvaltıda yumurtaya lezzet katacak mantarın, yaz sebzelerinin en değerlilerinden semizotunun, omega 3 zengini sağlık tanesi keten tohumunun, zayıflama diyetlerimin olmazsa olmazı yoğurdun sağlık faydalarına da değindim. Zeytinyağı küründen semizotlu makarnaya, yağ yakan cacıktan mantarlı omlete sağlığınızı desteklerken vücuttaki yağları yakmanızı sağlayacak bu efsane diyet ile 6 günde tam 2 kilo vereceksiniz...



MANTARLI OMLET İLE KEYİFLE ZAYIFLA

Mantar besin değeri ve kalitesi oldukça yüksek sebzelerdendir. Düşük kalorisi, yüksek miktarda protein, su ve diyet lifi içeriği ile kolaylıkla kilo vermenize destek olur. Bunun yanında tiamin, riboflavin, niasin, biyotin, folik asit, C vitaminlerini, fosfor, selenyum, potasyum ve bakır minerallerinden zengin içeriği ile metabolizmanın çalışmasına, bağışıklığın güçlenmesine, sinir sisteminin çalışmasına, kalp sağlığını güçlendirmeye, kolesterolü düşürmeye, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.



YOĞURT İLE FAZLA YAĞLARDAN KURTUL

Yoğurt A vitamini, niasin, folik asit, B 12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, selenyum, çinko, fosfor minerallerinden zengin, biyolojik değeri yüksek protein içeriği ile sağlıklı bir diyetin temel taşlarındandır. Yoğurdun düzenli tüketimine dair bilimsel çalışmalarda yoğurdun bağırsak sağlığını artırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı olduğu, diyabet yönetiminin etkinliğini artırabileceği, kan yağlarını düzenleyerek kalp damar hastalıklarından koruyabileceği, karaciğer hastalıklarını önleyebileceği, kansere karşı vücut savunmasına destek verebileceği gösterilmiştir. Bunun yanında yoğurt yüksek protein ve kalsiyum sayesinde açlığı azaltıcı hormonlar olan peptid YY ve GLP 1 seviyesini artırarak iştahın azalmasını sağlar. Birçok çalışma yoğurt tüketen bireylerin vücut ağırlığının, yağ oranının ve bel çevresinin tüketmeyenlerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu özel diyetimde üç yemek kaşığı yoğurt ile hazırlayacağınız yağ yakıcı ayran tarifimi hem keyifle tüketeceksiniz hem de tok kalmayı ve yağ kaybını destekleyerek yazı formda geçireceksiniz.



EGZERSİZ ŞART

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi ve hastalıkların önlenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan egzersiz fiziksel performansı artırmak ve zinde bir yaşam sürmek için düzenli olarak hayatın içerisinde mutlaka yer almalıdır. Egzersizi düzenli olarak yaptıkça akciğer, kalp ve kan damarlarının, oksijeni kas hücrelerine verimli ve hızlı şekilde ulaştırmasını sağlar. Düzenli egzersiz dengeli bir zayıflama diyetiyle birleştiğinde sıkılaşmaya, kas ve kemik sağlığını desteklemeye, denge ve koordinasyonunuzu geliştirmeye, ideal vücut kütlesini yağ kaybederek korumaya katkı sağlar. Bunun dışında egzersiz vücut metabolizmasında irisin adı verilen bir hormon üzerinden hızlı kilo kaybında mucizevi bir etki oluşturmaktadır. Vücudumuzda kahverengi, bej ve beyaz yağ dokusu olmak üzere üç tip yağ dokusu bulunur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda obezitenin tedavisinde kahverengi yağ dokusu hedef organ olarak önem kazanmıştır. Çünkü kahverengi yağ dokunun fazla olması vücut ısısını ve enerji harcamasını artırarak kilo kaybında önemli rol oynamaktadır.



SEMİZOTU İLE TOK KALARAK KİLO VER

Kalorisi düşük ama besin değeri bir o kadar yüksek semizotu salata ve zeytinyağlı olarak yaz sofralarının baş tacı sebzelerdendir. A, C, E, nisain ve folik asit vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum mineralleri açısından zengin içeriğe sahiptir. Omega 3 yağ asitlerinden zengin semizotu kalp hastalıklarından korur, kötü kolesterol seviyesini düşürür, kan basıncını dengeler, depresyon ve mutsuzluk halini de engeller. Bununla birlikte yüksek diyet lifi sayesinde sindirim sistemini düzenler, tokluk hissini destekler ve kilo kaybını kolaylaştırır.



KETEN TOHUMU İLE SAĞLIĞINA SAĞLIK KAT

Çok yüksek miktarda omega 3 yağ asitlerini içeren keten tohumu kan basıncını düzenlemede ve bağışıklığı güçlendirmenin yanında hızla yağ yakımına destek olmaktadır. National Cancer Institute (Uluslararası Kanser Enstitüsü) tarafından kanser önleyici besinler arasında olduğu açıklanan keten tohumu aynı zamanda alfa linoleik asit sayesinde bağırsak hastalıklarına karşı direnci artırır. İçerisindeki flavonoidler ile alerjik reaksiyonlar ve iltihabi hastalıklara karşı da direnci sağlarken vücuttaki antioksidan enzimleri de harekete geçirir. Yüksek diyet lifi ile kabızlık probleminin çözülmesinde etkilidir.



ZEYTİNYAĞI İLE İŞTAHINI BASKILA

Dünyanın en sağlıklı, en kaliteli ve güvenilir yağı olarak kabul edilen zeytinyağını bu özel diyetimde omlete, semizotlu makarnaya, cacığa ve salatalara eklemenizi ve sabah aç karnına zeytinyağı kürü olarak tüketmenizi özellikle öneriyorum. Çünkü zeytinyağı yaşamın her döneminde eşsiz sağlık yararları sağlayacak muhteşem bir besin öğesi bileşimine sahiptir. Zeytinyağı oleik asit, yüksek antioksidan fenolik bileşikler, antioksidanlardan oleuropein ve hidroksitirosol, E vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir ve bakır gibi vitamin, minerallerin çok iyi kaynağıdır. Bu sayede yüksek kolesterol, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, inflamasyon, nörolojik hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Zeytinyağı bunun yanında zayıflama diyetlerinin de gözdesidir çünkü iştahın kapanmasında büyük rol oynar. Ayrıca genç ve sıkı bir cilde sahip olmak isteyenler zeytinyağından zengin bir beslenmeyi mutlaka benimsemelidir.



BİR HAFTADAN KISA SÜREDE İKİ KİLO VER



SABAH AÇ KARNINA: Zeytinyağı kürü: Yemek kaşığına çeyrek çay kaşığı çekilmiş tane karabiber, 1 tatlı kaşığı elma sirkesini koyup üzerini zeytinyağı ile tamamlayın.

KAHVALTI:

2 yumurtalı mantarlı omlet

Domates, maydanoz, biber, salatalık dilimleri (üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.)

ÖĞLE YEMEĞİ:

Peynirli makarnalı semizotu salata Malzemeler:

2 büyük kase taze semizotu yaprakları

1 küçük boy kuru soğan

1 orta boy domates

Bol maydanoz

4 yemek kaşığı haşlanmış kepekli makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

Pul biber Yapılışı: Semizotu yapraklarını iyice yıkayıp süzdükten sonra ayıklayın ve derin bir kaseye alın. Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını koyun ve kuru soğanı soteleyin. Domatesleri küçük küpler halinde dilimleyin. Maydanozları ince ince kıyın. Tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine 4 yemek kaşığı haşlanmış kepekli makarna ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı, beyaz peynir ve pul biberi ekleyip servis edin.

İKİNDİ ARA ÖĞÜN:

1 su bardağı yağ yakıcı ayran Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı su

Taze nane yaprakları

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

1/4 çay kaşığı havanda dövülmüş keten tohumu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin, soğuk için.

AKŞAM YEMEĞİ:

2 adet ev yapımı yağsız dana köfte

Çoban salatası

ARA ÖĞÜN:

20 adet kiraz veya 15 adet büyük çilek veya 4 adet taze kayısı veya 1 ince dilim karpuz veya 1 orta boy şeftali veya 20 adet yeşil erik