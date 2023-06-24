Ödem atıp, yağ yakarak zayıflamanın kuralları

Ödem birçok insanın kabusu. Özellikle sıcak havalarda rastlanan ödemin çeşitli nedenleri olabilir. Bunlarından bazılarının çözümü beslenmede gizli, bazıları ise tedavi gerektiriyor. Ödemle ilgili bilmeniz gerekenleri ve tedavisini anlattım

Ödem, özellikle yaz döneminde çoğu kadının korkulu rüyası. Seyahat dönüşlerinizde tartı kabusunuz oluyorsa, tartıya çıktığınızda kilo almasanız da çıkan sonuç sizi şaşırtıyorsa, elleriniz, ayaklarınız şişiyor ve her zaman giydiğiniz ayakkabıları şimdi giymek canınızı acıtıyorsa sizin de ödem probleminiz olabilir.

Vücut ağırlığımızın %55-60'ı sudan oluşur. Vücuttaki sıvı sirkülasyonu sayesinde su, hücrelerin içinde ve dışında bolca bulunur ve dokuları nemli tutar. Kemiklerin, eklemlerin, omuriliğin ve beynin de suya ihtiyacı vardır. Ancak bazen dokularınızda çok fazla su birikerek kol ve bacaklarınızda şişmeye neden olabilir. Buna periferik ödem denir. Bazı insanlar için periferik ödem kendiliğinden geçer. Ancak bazı kişiler için, ciddi bir sağlık durumunun getirdiği bir sorundur. Su tutulmasından kaynaklanan şişliği gidermenin doğal yolları olduğunu da söylemek isterim. Diyet değişiklikleri vücudunuzdaki sodyum seviyelerini dengeleyerek elektrolit dengesizliğinden kaçınmanıza yardımcı olabilir.







KOL VE BACAKLARDA DAHA YOĞUN

Daha çok ellerde, kollarda, ayaklarda, bacaklarda ayak bileğinde oluşan ödem vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Vücudunuz, hücrelerinizde uygun su seviyelerini koruduğunuzdan emin olmak için çalışır. Doğal olarak su alımını ve su kaybını dengeler. Bununla birlikte bazı sağlık sorunları, dokularda çok fazla sıvı birikmesine ve belirgin bir şişmeye neden olabilir. Kan damarlarınızdaki kılcal damarlar sıvıları dokularınıza sızmaya başladığında, bu, genellikle alt uzuvlarınızda daha fazla baskı olduğu için şişkinliğe ve ciltte gerginliğe neden olur.







Çukurlu ve çukursuz ödem arasında bir fark vardır. Şişmiş bölgeye baskı uygularsanız ve parmağınız bir girinti bırakırsa çukur ödeminiz var demektir. Etkilenen bölgenin etrafındaki eklemleri hareket ettirmede zorluk, ağrı ve gerginlik, ayakkabı giyerken veya şişmiş parmaklar yüzünden yüzük takarken zorlanma hissi olur, çoraplar iz bırakabilir. Vücutta çok fazla sodyumdan su tutulması, çok uzun süre ayakta durmak veya oturmak veya vücut ağırlığınızın baskısı genellikle buna neden olur. Çukurlaşmayan ödem ise parmağınızı bastırdığınızda iz bırakmaz. Bu kalp, akciğerler, karaciğer veya böbreklerle ilgili aha ciddi bir durum olabilir.

Bazı sağlık durumları ödeme neden olabilir. Bazen sebep, zararsız bir su tutma durumudur. Ancak derhal tedavi edilmesi gereken kronik, ciddi bir durumdan da kaynaklanabilir.







1-Su tutma: Vücut suyu tuttuğunda veya depoladığında ve dokularda biriktiğinde bu, ellerde, ayak bileklerinde, ayaklarda ve yüzde geçici şişmelere neden olur. Çok fazla sodyum tükettiğinizde bu olabilir. Sodyum suyu vücutta tutar.



2- İltihap: Dokularınızdaki iltihaplanma bacaklarınızda şişmeye neden olabilir. Enflamasyon, alerji, kemik kırılması veya ayak bileği burkulması gibi travma durumu, bacakta bir enfeksiyon veya yara, artrit veya gut bir yanıt olabilir.



3- Bazı ilaçlar: Steroidler, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, östrojenler, hipertansiyon ilaçları gibi ilaçlar vücudun sodyum ve su dengesinin bozulmasına neden oldukları veya böbrek fonksiyon bozukluğuna katkıda bulundukları için ödeme neden olabilir.









4- Kandaki düşük protein seviyeleri: Kanınızda albümin adı verilen protein yeterli olmadığında, sıvı kan damarlarınızdan daha kolay sızar.



5- Damarlarınızla ilgili sorunlar: Damarlarınız yeterli kanı ayaklara ve sonra kalbe geri taşıyamadığında - buna venöz yetmezlik denir - ayak bilekleriniz ve ayaklarınız şişer. Kan, bacaklarınızda toplanır ve sıvıyı kan damarlarınızdan çevredeki dokuya doğru zorlar. Ödem tromboz belirtisi olabilir. Bu, yavaş akan kanın bir sonucu olarak gelişir ve kanın pıhtılaşmasına neden olur. Periferik ödem ayrıca varisli damarlardan da kaynaklanabilir.



6- Böbrek hastalıkları: Böbrek hastalığı olanlarda idrarla atılamayan dolaşımdaki ekstra sıvı ve sodyum ödeme neden olabilir. Böbrek hastalığına bağlı ödem genellikle bacaklar ve göz çevresinde meydana gelir.



7-Konjestif kalp yetmezliği: Kalp vücuda kan pompalamak için çok zayıflarsa, kalbin önünde toplanır ve damarlarınıza baskı uygular. Bu, sıvının çevreleyen dokuya sızmasına neden olabilir. Sızan bu sıvı bacaklarda veya karında şişmeye neden olur.



8-Akciğer sorunları: Vücudunuz belirli tıbbi durumlara tepki verirken akciğer ve kalpteki basınç çok yükselirse, bu durum bacakların ve ayakların şişmesine neden olabilir. Bu, amfizem veya pulmoner fibroz gibi ciddi akciğer rahatsızlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.







Çukurlaşmayan ödem tehlikeli

Kol ve bacaklarınızda gelişen periferik ödem dışında akciğer ve karın bölgesinde de ödem görülebilir. Bu "çukurlaşmayan" ödem olarak bilinir. Kol ve bacak dışında başka yerlerde de gelişen ödemlerin bazı sebepleri şunlardır:Lenfödem: Lenfödem, lenfatik sistemde hasar olduğu ve vücudun sıvıları uygun şekilde tahliye edemediği anlamına gelir. Bu durum, kollarda veya bacaklarda çukurlaşmayan bir ödem oluşmasına neden olabilir. Genellikle cerrahi ya da radyoterapi gibi kanser tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.



Ödem atan yağ yakan beslenme kürü

Bu beslenme programımda ilk 2 gün vücutta oluşan ödemi azaltacak ve ardından hemen uygulanacak 5 günlük diyet ile ödemi atıp üzerine yağ yakımını hızlandırarak sağlıklı zayıflayacaksınız. Toplam 7 günde 3 kg yağ yakımı sağlayabileceksiniz.



Üç yöntem

1- Periferik ödemlere eğilimli kişiler sofra tuzu, soya sosu, zeytin, sucuk, salam ve birçok işlenmiş ve paketlenmiş gıda gibi sodyum içeriği yüksek gıdaların tüketimini azaltmalıdır.

2- Maydanoz, su tutulmasını ve şişkinliği gidermeye yardımcı olan doğal bir idrar söktürücü olarak kullanılabilir. Bir bardak kaynar suya çeyrek bardak kıyılmış maydanoz ekleyerek çay yapabilirsiniz. Çayın yaklaşık 5 dakika demlenmesine izin verin. Maydanoz yapraklarını süzün ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Maydanoz çayını günde iki kez veya ödem fark ettiğinizde içebilirsiniz.

3- Karahindiba kökü doğal bir idrar söktürücü görevi görür. Karaciğerinizin iltihaba neden olabilecek toksinleri yok etmesini sağlar. Taze yaprak karahindiba özütünün yutulduğunda, idrara çıkma sıklığı artar.