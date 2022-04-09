SONAT BAHAR

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında etkinlik merkezlerinde küçük bir tura ne dersiniz...

Mesela Fişekhane... Ramazan'a özel ücretsiz etkinliklere göz atmakta fayda var: 10 Nisan'da Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Mevlana geleneklerini, öğretilerini ve o dönemdeki ramazan kültürünü anlatacak. 13 Nisan'da bir Hacivat Karagöz Gösterisi olacak. 15 Nisan'da Turist Rehberi Özge Ersu, İstanbul'un eski semtlerinin dokusunu geçmişten bugüne uzanan hikayelerle ve bilinmeyen yönleriyle anlatacak. 17 Nisan'da duayen ebru sanatçısı Ömer Faruk'un da aralarında olduğu ebru sanatçıları canlı performansa imza atacaklar.







Maximum Uniq de hareketli... 9 ve 13 Nisan'da Sırça, 13 Nisan'da Tahsin Hasoğlu, 14 Nisan'da Faust, 15 Nisan'da Aydınlıkevler oyunu var...

Hadi şimdi de, Anadolu yakasına geçiş yapalım... Das Das'tayız... Ahsen Eroğlu ve Tunahan Çilingir'in rol aldığı Ağaçtaki Kız; 5, 16 ve 23 Nisan akşamları 20.30'da DasDas Sahne'de, Bir İhtimal Daha Var, 14 ve 29 Nisan akşamları Das Das Atölye'de sahnelenecek.

Arter'in doğa fikri etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı yeni sergisi ziyarete açıldı.







Nişartaşı klasiği Beymen Brasserie'nin bir süre önce dekorasyonu yenilendi, Zeynep Fadıllıoğlu imzalı mekanı hala görmediyseniz uğrayabilirsiniz.

İstanbul'da manolyalar açmaya başladı. Yıldız Parkı'na rotayı çevirip, kendinize pembe bir gün hediye edebilirsiniz...







Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, kendisi de önemli bir ressam olan, Abdülmecid Efendi'nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisini hala görmediyseniz 1 Sabancı Üniversitesi Mayıs'a kadar fırsatınız var... Üstelik sergiye sürpriz bir tablo eklendi. 1920-1921 yıllarında yaptığı Başkadınefendi Şehsuvar Hanım'ın portresi sergide yerini aldı.