Haftanın dikkat çekeni

Farkılılıklar her zaman ilgiyi üzerinde toplar. Bunun bir örneğini de tasarımcı Tuğba Atasoy yaptı. Hibrit kurgulanan Fashion Week'te sonbahar kış koleksiyonu Romance on Ice için bir kosa metraj bir moda filmi çekti. Başrolde de 2021-2022 Türkiye şampiyonu; 2021 Junior grand prix temsilcisi milli sporcumuz Ceren Karaş vardı. Karaş koleksiyonla buz pisti üzerinde adeta bir görsel şölene imza attı.

Romantizmi yaşama şeklimiz değişti. Algoritmaların, karmaşık veri setlerinin çok hızla analiz yapıp ihtiyaçlarımıza yönelik ürün sunması ya da daha rasyonel karar vermede bize destek olması, duygusal dünyamızı nasıl etkiliyor sorusuyla yoka çıktı tasarımcı.

Ve dedi ki, "Metaverse dünyasındaki romantizm bize nasıl görünecek?







Gelecekte bizi, doğanın bilimsel rasyonalizasyonu ile romantizmin birlikteliği mi bekliyor? Tüm bu sorulara duygusal farkındalığımızı da ekleyerek romantizmin Akıl Çağı ile birlikteliği yine duygusal öz farkındalık etkisi olarak değerlendirilebilir." Bu nedenle dijital dünyada estetik algısının değişimine atıfta bulunan bir koleksiyona imza attı.

Karşılığını da buldu. Milli sporcu Ceren Karaş ile buz üstünde sunduğu koleksiyon büyük ilgi gördü. Koleksiyon filminin ilk gösterimi 17 Mart Perşembe günü yapıldı. Ama fashionweek. istanbul adresinden izlenebiliyor.







Hip-hop akşamlarına hazırlanın

DJ Big G, Pazartesi Etiler'in yepyeni adresi Future'da, Perşembe akşamı Levent Jungle8'de sahne almaya hazırlanıyor. DJ Big G, dünya standartlarında tercih ettiği müzik listesiyle hayranlarına keyifli saatler yaşatırken, hip-hop müzikseverlerin de beğenisini toplamaya devam ediyor.







Şehirde artweeks zamanı

Artweeks@ Akaretler'in 6. Edisyonu, 30 Mart'ta izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Çağdaş sanatın merakla beklenen etkinliği Artweeks@ Akaretler; Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği bu edisyonunda da sanatseverlere farklı disiplinlerden pek çok eser sunacak. Tarihi dokusunun yanında dinamik yapısıyla da İstanbul'un en önemli kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler, bu karma yapıyı irdelerken şehiri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Çağdaş sanatın eşsiz çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretler'in 6. Edisyonu, 30 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler 11, 15, 17, 19, 37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak ziyarete açılıyor. Artweeks@Akaretler'in 6. Edisyonuna katılan katılımcı galeriler arasında; .artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut yer alıyor. Difo Art'ın özel bir fotoğraf sergisi düzenleyeceği ve Carny. io'nun NFT sergisi ile renklendireceği etkinlik kapsamında, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili'nin değerli koleksiyonları da sergilenerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunacak.







Dünya Tiyatro Günü'nde Tartuffe

İş Sanat'ın Provadan İzle serisi Moliere'in Tartuffe eseri ile devam ediyor. Ölümsüz tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, Fransız komedya ustası Moliere'in Tartuffe oyununun ilk gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart günü yani yarın, saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Tartuffe'ü Murat Kapu canlandırıyor.