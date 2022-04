Biri mutlaka size göre

Pandeminin ardından şehrin ritmi arttı. Konserler, tiyatrolar, müzikaller, festivaller sayesinde üzerimizdeki virüs etkisinden nihayet kurtulduk Ve hayata karışmaya başladık. Tüm bu hareketlilik ve kültür-sanat yoğunluğu arasında AKM'ye hâlâ yolunuz düşmediyse baharı fırsat bilin ve kendinize bir iyilik yapın, rotayı AKM'ye çevirin. İşte sizin için derlediğim AKM'de bu hafta yer alan birkaç etkinlik:

Bale sanatı ilginizi çekiyorsa tam size göre bir sohbet var AKM'de 4 Nisan'da. İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından İlke Kodal ve Erhan Güzel'in Türkiye'de bale sanatının tarihini, gelişimini ve geldiği noktayı fotoğraflarla anlatacakları ve sanatçıların kendi sanat yolculuklarını aktaracakları sohbet kaçmaz...

Türk tasavvuf müziği radarınızdaysa, besteleri, kitapları ve yetiştirdiği öğrencileri ile Türk Tasavvuf Müziği'ne önemli katkılar sunan merhum sanatçı Ahmet Hatipoğlu, 4 Nisan akşamı özel bir konserle anılacak. Şef Yusuf Kayya'nın yöneteceği konserde, Hatipoğlu'nun eserleri Kültür Bakanlığı'na, TRT'ye ve Akademi'ye kazandırdığı öğrencileri tarafından icra edilecek.







İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Masanın Altında, 7-8 Nisan'da AKM çok amaçlı salonda izlenebilecek. Göçmenlik ve eşitlik sorunlarını, küreselleşmenin karanlık yanlarını, kötü giden ekonomi nedeniyle bireyin küçülüp zavallılaşmasını, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri görmemesini; kara mizahın en rengarenk biçimiyle, absürdün en yumuşak köşesinden anlatıyor oyun.

Siyah beyaz tuşların parlayan yıldızlarından piyanist Can Çakmur, Ender Sakpınar yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile AKM Tiyatro Salonu sahnesinde 8 Nisan'da buluşacak. 2017 yılında Uluslararası İskoç Piyano yarışmasında ve 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olan Can Çakmur, İDSO eşliğinde Ravel'in Couperin'in Mezarı ve yine Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçısı soprano Simge Büyükedes'den oluşan Trio Patara, 9 Nisan'da AKM Çok Amaçlı Salon'da sahne alacak.







Kanun piyano ikilisi dinlemeye ne dersiniz? Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleri ile 9 Nisan'da dinleyici karşısına çıkıyor. Kanunda Esra Berkman, piyanoda Lilian Tonella Tüzün'ün hünerlerini sergileyeceği konserde New Music for Kanun & Piano albümünde yer alan eserlerin yanı sıra Çetin Işıközlü'nün solo kanun ve solo piyano için serenatları ile Marcus Siqueira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türkü esinli eseri ve Ermeni besteci Haçatur Avetisyan'ın iki numaralı Kanun Konçertosu seslendirilecek.