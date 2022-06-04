SONAT BAHAR

Epey birikmiş maillerim arasından ajandaya seçki hazırlarken fark ettim ki, şehirde, ülkede müziğin ritmi yükselmiş. Dört bir yanda konser, festival, müziğe dair bir etkinlik var. Üstelik her yaşa, her bütçeye göre... Bu etkinliklerin arasından özellikle bir tanesinden söz edeceğim çünkü bunun için bütçe bile gerekmiyor. Tek yapmanız gereken güzel müzik dinlemek için kendinizi, ruhunuzu hazırlamak...







50. yaşını kutlayan İstanbul Müzik Festivali, Şerefiye Sarnıcı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda tüm İstanbulluların katılımına açık, ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival bu yıl "İstanbul" temasına odaklanıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali'nde yok yok... Üstelik fonda İstanbul. Daha ne olsun... Hangisine gideceğime şaşırdım. Hadi birlikte karar vcerelim:

Mesela İstanbul'un büyüleyici tarihi mekânlarından Şerefiye Sarnıcı'nda alabiliriz soluğu... Çağlar Fidan, Asineth Fotini Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Türk müziğinden örnekler sunacak. Üçlünün, tamamen İstanbul'a özel olarak kurguladıkları "İstanbul: Şehrin Müziği" başlıklı konserde, Osmanlı İstanbul'unda doğmuş veya yaşamış farklı dinlere mensup bestecilere ait eserler izleyicilerle buluşacak. İlhamını Osmanlı İstanbul'unun gündelik hayatından alan repertuvarda, kahvehanelerde, meyhanelerde, mesire yerlerinde, Beyoğlu tiyatrolarında, Boğaziçi mehtaplarında söylenen şarkılar ve şehrin farklı katmanlarından müzik insanlarının besteleri 10 Haziran Cuma saat 21.00'de Şerefiye Sarnıcı'nda yankılanacak.

Belki de haftasonunu müzikle geçiririz... O zaman Hafta Sonu Klasikleri serisinin ilkinde Boğaziçi Gençlik Korosunu dinleyebiliriz mesela... Şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, festival kapsamında 11 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Fenerbahçe Parkı'nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Hafta Sonu Klasikleri'nin ikincisinde ise Jamd Trio ve Duo Aliada, 18 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Yıldız Parkı'nda izleyicilerle bir araya gelecek.

Daha ne olsun, siz seçin ve yerinizi alın...