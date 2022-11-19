SONAT BAHAR

2018 yılında, Anadolu Efes'in sanatın sürdürülebilir ve erişilebilir olması amacıyla kurduğu Mavi Sahne Platformu'nun 5. sezonu başladı bile... 16 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleşen sezon açılışında, Düğün Şarkıcısı oyunu DasDas Atölye'de sahnelendi. Açılışta ilginç veriler de paylaşıldı. Grubun Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi "İKSV'nin yayımladığı bir rapora göre, Türkiye'de bireylerin kültürsanat etkinliklerine katıl(a) mamasının sebeplerinden biri ekonomik engeller. Biz de Mavi Sahne Platformuyla 2018'den bu yana bir yandan sanat üretimini desteklerken, bir yandan da tiyatronun daha erişilebilir olmasına katkı sunuyoruz. Bu kapsamda Mavi Sahne'de tüm sezon boyunca örneğin üniversite öğrencilerine tiyatro oyunlarını ortalama bilet fiyatlarının dörtte birinden daha uygun fiyata alma imkanı sunuyoruz" dedi.







Ne kadar önemli bir destek. Normal hayatın akışı içinde, kültür ve sanatla beslenme şansını ekonomik nedenlerle sağlayamayan gençler için bulunmayacak fırsat. Açılışta Mavi Sahne'deki oyunların bilet fiyatlarının, üniversite öğrencilerine özel 45 TL olacağı duyuruldu. Sinema biletlerinin bile uçtuğu günümüzde, 45 liraya tiyatro bileti satmak bu işe gönül koymak demek bana göre. Ve öğrendim ki Türkiye Tiyatrosu'na 30 yıldır kesintisiz destek veren Anadolu Efes, 1000'den fazla oyunun izleyici ile buluşmasına vesile olmuş... Bu nedenle grubu alkışlıyorum.