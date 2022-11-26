SONAT BAHAR

Etkinlik denince yelpaze geniş. Ruh haline, o an ki ihtiyacımıza göre bu bir sanat etkinliği de olabiliyor, spor da...

Dünyanın en fazla oksijen oranına sahip ikinci bölgesi olan Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek olan Kar Spor İda Ultra-Trail, koşu severleri doğa ve tarih ile buluşturacak. Sporcular 600 yıllık geçmişe sahip Çanakkale'nin Yeşilyut köyünden 3 Aralık sabahı start alacak, doğa ve tarih içindeki heyecanlı bir mücadele için koşacak.

Dört farklı parkurdan oluşan koşu, toplam 17 köyden geçerek Aeneas Kültür Rotası'na dokunacak.







Yunan mitolojisine konu olan efsaneleri ile ünlü Kaz Dağları'nda, tarih kokan köyler bir yanda, zeytin bahçeleri diğer yanda... Bu koşunun mitolojik bir hikayesi de var. M.Ö. birinci yüzyılda yazılmış, Aeneas Efsanesi'ne göre Aeneas'ın Troia'dan Antandros'a yürüdüğü yol olarak kabul edilen 23.5 km'lik parkur ilk defa günümüzde sporculara açılıyor. Yeri gelmişken bir küçük mitolojik hikayeden daha söz etmek isterim...

Hikayeye göre Tanrılar, Thetis ile Peleus'un düğünü için toplandıklarında, düğüne davet edilmeyen Eris (Nifak), Athena, Hera ve Afrodit'in bulunduğu yere altın bir elma atar. Elmanın üzerinde "en güzeline" yazılıdır. Üç tanrıça arasında "en güzel benim" tartışması başlar. Zeus, en güzelin seçilmesinde hakem olarak İda Dağı'nda bulunan Paris'in görevlendirilmesini buyurur. Tanrıçalar, Paris'in önünde güzellikleriyle övünüp, ona armağanlar vaad ederler. Bunun üzerine Paris, üç tanrıçadan en güzelinin Afrodit olduğuna karar verir ve altın elmayı ona verir. Yani dünyanın ilk güzellik yarışması Kaz Dağları'nda yapılır... Burası aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin tescilli kültür rotası olarak da geçiyor. Ne diyeyim bu koşuya katılacaklar çok şanslı...