Dün Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 'Yazarlarla İl Buluşmaları' için Kayseri'deydim. Ama öyle bir güne denk geldi ki bu gezi.... Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TMSF'ye devredilen Boydak Holding ile iştiraklerine el konulması talebinde bulunduğu ve cezaevinde bulunan Şükrü Boydak'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ben de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik mihmandarlığındaki şehir turundan birkaç saatliğine affımı isteyip ufak bir araştırma yaptım.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki; başsavcılığın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği müsadere yazısından kamuoyuna yansıyan şirketlerdeki çifte muhasebe hesapları, kapalı devre sistemleri, server'lardaki kayıtların imha edilme süreçleri buzdağının görünen kısmı...

MASAK, BDDK ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 bilirkişi yaklaşık 2 yıldır Boydak Holding ve iştiraklerini inceliyor. İştirakler arasında ortaklıkları bulunan banka da var. Şu ana kadar 5 rapor hazırladılar. Öyle görünüyor ki, bu kadarla da kalmayacaklar. Muhasebe kayıtları incelenmeye devam ettikçe soruşturmanın kapsamı da genişleyeceğe benziyor. Burada fazla detaya girmeyeyim fakat muhasebe kayıtları umulmadık isimleri de karşımıza çıkarabilir.

Peki sizce Boydaklar'ın şirketlerinden FETÖ'ye ne kadar para gönderilmiştir?

Sıkı durun... Bilirkişilerin şu ana kadar yaptıkları incelemelerde tespit ettikleri rakam karşısında ben küçük dilimi yutuyordum. Eminim siz de öyle olacaksınız.

Raporlara göre, Türkiye'de örgüte aktarılan toplam paranın yüzde 38-40'ı Boydaklar'ın şirketlerinden gidiyor. Bu, öyle 5-10 bin TL değil, milyarlarla ifade edilecek bir rakam... Hepsi şirketlerin kârından mı aktarılmış yoksa şehirdeki himmetler de mi holding üzerinden örgüte gönderilmiş... Tüm bunlar birkaç haftaya kadar daha da netleşecek.

Yeni detaylar geldikçe aktaracağım...