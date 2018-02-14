Araya başka konular girince yazamadım. Bugün elime bir fırsat geçince gündeme getirmek istedim. Biliyorsunuz, yurtiçi ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışıyla Türk halkı adına gurur kaynağı olan kamu çalışanları malul olursa kendilerine, şehit düşerlerse de yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı veriliyor. Bu, Devlet Şeref Madalyası'ndan sonra verilen en yüksek dereceli ikinci sivil madalya... Öyle maddi değeri filan yok ama manevi değeri paha biçilmez. Düşünsenize, nesilden nesile evlatlarınıza, torunlarınıza emanet edeceğiniz bir şeref madalyası... Hangi kamu çalışanı istemez ki?

Geçen ay sonunda İstanbul'da bir törenle şehit yakınları ve gazilere bu madalyalardan verilirken bir şey dikkatimi çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde karayoluyla görev yerine gitmeye çalışırken yolda trafik kazası geçiren Sakarya eski Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'na da devlet övünç madalyası verildi. Kendisinin FETÖ'yle nasıl mücadele ettiğini hatta darbenin bir numaralı planlayıcısı Adil Öksüz'ün saklandığı Sakarya'ya da bu başarılarından dolayı atandığı biliyorum. O yüzden kendisini tenzih ederim.

Ama yetkililere sormak istiyorum.

Neden bu madalyanın kapsamı genişletilmiyor? Misal, canları pahasına terörle mücadele eden, ülkeyi faciaya sürükleyebilecek terör eylemlerini önleyen, teröristleri köşeye sıkıştıran güvenlik görevlilerine bu madalyaları vermek zor mu? Devlet madalya verse gece gündüz demeden milleti koruyan bu insanlar için bir motivasyon olmaz mı?

Misal, önümüzdeki haftalarda iddianamesi çıkacak olan İstanbul Bayrampaşa'daki Forum Alışveriş Merkezi'nde büyük bir faciayı önleyen İstanbul Emniyeti Terör ve İstihbarat şubelerinde görevli 8 üst düzey amire bu madalya verilemez mi?

Bana sorarsanız, DAEŞ üyelerinin Arnavutköy ve Esenyurt'taki evlerde çıkardığı yangından sonra teröristleri adım adım izleyerek Bayrampaşa'da aynı anda 66 farklı noktaya düzenlenecek, 4 tanesi park halindeki araca yerleştirilmiş aktif hale getirilmiş uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır bomba yüklü araçları tespit eden, en az 500 şehit 1500 yaralıyı hedefleyen katliamı önleyen İstanbul'daki polisler de sonuna kadar bu madalyayı hak ediyor.

Ya da dünya liderlerinin katıldığı İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na bombalı saldırı için gönderilen 60 kilo patlayıcı yüklü araca kıskıvrak operasyon yapan kahraman polisler de...

Umarım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da emniyet mensuplarına sahip çıkması gereken İçişleri Bakanlığı bu çağrıma kulak verir.