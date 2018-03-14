Bugün Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşması var. İlk maçtaki mağlubiyet nedeniyle Beşiktaş'ın tur ümidi biraz kaf dağının ardında...

Ama 'top yuvarlaktır' derler.

Bakarsınız 6 gol atıp turu geçer.

Neyse sporu işin uzmanlarına bırakayım.

Asıl meseleyi anlatayım.

Biliyorsunuz, borsaya açık futbol kulüpleri hep zararlarıyla gündeme geliyor. 5 yıl üst üste zarar ettikleri için futbol kulüplerinin şirketlerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kayyum atayabileceğini durmadan yazıp çizdik.

Peki borsada sadece futbol kulüpleri mi bu durumda?

Elbette ki, hayır...

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şirket bilançosunda 5 yıldır üst üste zarar açıklıyor.

SPK'nın 6362 Sayılı Kanunu açık... "İmtiyazlı Paylar" başlıklı 28'inci maddeye göre, üst üste beş yıl dönem zarar eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar kurul kararıyla kalkar.

Söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

Bu şu demek?

SPK isterse zarar eden şirketlerin yönetim kurullarına atama yapabilir.

Yapacak mı derseniz...

Şu anda muhtemelen kurul bu şirketlerin neden sürekli zarar ettiğini, bu zararın nasıl giderileceğini, buna ilişkin planın olup olmadığını araştırıyor. Şirketlerin göndereceği bilgilerden tatmin olunmazsa bu atamaların yapılması kaçınılmaz.