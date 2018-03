Önceki gün gazetemizin her yıl 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde düzenlediği etkinlikteydim.

Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, bu yıl toplantıya onur konuğu olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak'ı davet etmiş. Biliyorsunuz, kendisi hem sosyolog hem de tarihçi...

O nedenle, konuşması da sorunun çözümünde öncelikle içeriği anlayıp, daha sonra çözüm için neyin yapılması gerektiğine vurgu yapar nitelikteydi.

Esra Albayrak kadının aile hayatı ve toplumdaki yeri, tüketim kültüründe kadının metalaştırılma sorunsalı, televizyon dizilerindeki kodların yeniden ele alınması, kapitalizmin bir problemi olarak gördüğüm erkekleşen kadınlar sendromu ve medyanın sorumlulukları gibi birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Aynayı bize doğrulttu.

Çok da haksız sayılmaz...

Soruyorum size... Medya olarak 'kadın' meselelerinde hepimiz biraz sabıkalı değil miyiz?

Kadına yönelik şiddet, cinayet, taciz haberlerinde kullandığımız dilimiz, tıklama uğruna internet sitelerine çarşaf çarşaf koyduğumuz foto-romanlarımız, TV dizilerinde ve reklamlarda şiddet sunumlarımız... Kamuoyu bize mağduriyetleri tekrar tekrar pekiştirip cümle aleme duyurma görevi mi verdi? Yoksa bu meseleleri 'farkındalık' veya 'kamu yararı' adına yapmamızı mı istedi? İğneyi kendimize batıralım.

Toplumun olaylara bakışında kılavuzluk yaparken toplumsal kabullere de zemin hazırlamıyor muyuz?

Cinsiyetçi söyleme de eyleme de meşruiyet kazandırmıyor muyuz?

Kalıp yargıları her gün dile getirerek hatta üçüncü sayfadan birinci sayfaya terfi ettirerek pekiştirmiyor muyuz? İzleyiciye ve okuyucuya örtük konumlandırmalar yapmıyor muyuz? Bu sorular bitmez... Hepsini yazsam gazetenin sayfaları yetmez.

O yüzden daha fazla uzatmadan şunu söyleyeyim... Biz SABAH ailesi olarak Esra Albayrak başta olmak üzere tüm konuşmacıların eleştirilerini ve önerilerini not ettik. Kendimize düşen payı aldık. Evimizi düzeltmek için çalışacağız...

Umarım, Albayrak'ın "Medyada Dönüşüm İnisiyatifi" çağrısına bütün sektör kulak verir.