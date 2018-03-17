Çanakkale Köprüsü için sağlanan 2.3 milyar euroluk finansmanın ekonominin gücünü gösterdiğini belirten Başbakan, “Yabancılardan 1.5 kat talep geldi, alamadıklarımız gönül koydu” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart'ta ilk kazık çakılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi'nin finansmanı için yabancı bankaların birbiriyle yarıştığını belirterek, "2.3 milyar euroluk finansmanın 1.6 milyarını aralarında Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin ve Danimarka'nın da bulunduğu 10 ülkeden 24 banka sağladı. Bu 1.6 milyar euroluk finansman için 3.6 milyar euroluk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular" dedi. Kredinin Türkiye ekonomisinin gücünü gösterdiğini belirten Yıldırım, "Vadesi 5 yılı geri ödemesiz 15 yıl. Faizi de libor artı 1.45. Son yıllarda alınmış en uygun kredi" mesajı verdi.



YÜKSEK KURA KÖKLÜ ÇÖZÜM

Yıldırım, esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak yeni bir paket üzerinde çalışıldığını da belirterek, "Çalışmalar olgunlaştı. Ama son şeklini vermedik. 2018'de de çeşitli sektörlere yönelik bazı tedbirler alacağız. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde de çalışıyoruz. 2003-2012 yılları arasında dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. 2013'ten sonra ABD ve küresel pazarlardaki hareketlenmeler, özel sektör borç geri ödemeleri programı kur üzerinde baskıya sebep oldu. Geçen yılın sonuna kadar sınırlı bir dalgalanma gerçekleşti. Bu yıl olabilecek benzer gelişmelere karşı tedbir alıyoruz. Türk ekonomisi güçlüdür. Geçici şoklara karşı hazırlıklıdır" diye konuştu.



KÖPRÜ DRONE İLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Köprü, tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak. İnşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı. Öte yandan proje doğrudan İslami finansmanın kullanıldığı ilk otoyol projesi oldu. 300 milyon euroluk İslami finansman geldi.



TVF'Yİ ÇEKİP ÇEVİRECEK EKİP KURMAK İSTİYORUZ

SPK başkanlığına atamanın bugün yarın çıkacağı bilgisini veren Başbakan, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yasasının ve mevzuatının çıktığını belirterek, "Stratejik plan işin formal şeklidir. Onun çıkmasında sorun yok. Oradaki sorunumuz başlangıçta ekipte istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, diğer fonlardaki kişilerle rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz" dedi.



BÜYÜME % 5'TEN AZ OLMAZ

Türkiye'nin 2018'de de büyüyeceğini belirten Başbakan, "Büyüme Orta Vadeli Program hedeflerinde olduğu gibi yüzde 5'ten daha az olmayacak" dedi. Yıldırım, stratejik yatırımlarda esnek teşvik uygulamalarının devreye gireceğini söyledi.



21 PROJE 108 MİLYARLIK YATIRIM

Bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi stratejik sektörlerde yatırımları incelediklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var" diye konuştu. Başbakan, yerli ilaç konusunda da çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları söyledi: "Bunun bugünden yarına sonuç verecek bir iş olmadığını kabul etmemiz lazım. Bu aşı ile başladı. Aşıda bir noktaya gelindi. Plazma ve kanda da çalışmalar yapılıyor. Kendi molekülümüzü üretmek ciddi bir Ar-Ge çalışması gerektiriyor. Tıbbi araçlar, operasyonlarda kullanılan malzemeler ve stent gibi bunları yapmak isteyen firmalar var. Temel amacımız cari açığın ana sebeplerinden biri olan ithal kalemlerini yerli ve milli eşdeğerler ile ikame etmek. Bunun gayreti içindeyiz." Terörle mücadele operasyonlarına rağmen Türkiye'ye yatırım iştahının sürdüğünü anlatan Yıldırım, bu yıl turist sayısında da 40 milyona yaklaşılacağını söyledi.