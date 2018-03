Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Bakü Küresel Forumu için Azerbaycan'dayız. Biliyorsunuz, Azerbaycan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya'ya giriş kapısıydı. Örgüt Türkiye'den sonra en çok burada örgütleniyordu. Eğitimden iş dünyasına, yargıdan orduya ve bürokrasiye kadar birçok yere örgüt elemanları yerleşmişti. 15 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirdikleri hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tehlikenin boyutunu görüp adımlarını hızlandırdı.

Bu süreçte, Azerbaycan'da örgütün iş dünyası dernekleri kapatıldı. FETÖ'ye bağlı 28 kolej, 28 dershane ve 3 öğrenci yurdunun büyük bölümü el değiştirdi. Kafkas Üniversitesi feshedildi. Devlet kadrolarında FETÖ soruşturmaları başlatıldı.

Şimdi Azeri gençlerin Avrupa'daki okullara gitmesini önlemek için alternatif eğitim kurumlarının açılması gerekiyor. Duyduğuma göre, bu konuda Azerbaycan hükümeti Türkiye ile birlikte omuz omuza çalışıyor.

Bakü'de görüştüğüm isimler, ülkede Milli Eğitim Bakanlığı ve başarılarıyla bilinen Diyanet Vakfı'nın iki okulunun kapasitesinin artırılması için hazırlık yapıldığını söyledi. Özel sektörden de okul açmak isteyenler çokmuş... Ancak Azerbaycan'ın bu konuda ağzı yandığı için özel sektör eliyle açılabilecek okullara temkinli yaklaşıyor. Gelen talepler de Türkiye'yle istişare ediliyor.

Bu iki okul yeterli mi?

Elbette ki hayır... FETÖ'nün yurtdışında etkisini silmeye başlayan Maarif Vakfı'nın da burada daha etkin bir çalışmayla okul öncesinden, genel ve yüksek eğitime kadar her alana nüfuz etmesi gerekiyor.

Bana kalırsa FETÖ'nün sembolik anlam taşıyan her şeyi silinmeli...

Azerbaycan'da Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta kapatılan Kafkas Üniversitesi'nin mimarisi dikkat çekiyor. Uçaktan çekilen fotoğrafta binanın F şeklinde tasarlandığı görülüyor. Tıpkı Türkiye'deki Fatih Koleji binası gibi...

Umarım, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in "Kendini Hazar'a döktürmesin bana" dediği İlham Aliyev, bu binanın mimarisini ufak oynamalarla değiştirir de FETÖ'nün sembolik izini Bakü'den siler...